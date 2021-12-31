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喬州太空港獲火箭發射許可 反對者陳情

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
FAA上周核發位於喬州的卡姆登太空港(Spaceport Camden)發射台許可證，但該計畫遭許多民眾反對。(spaceportcamden.us網站)
FAA上周核發位於喬州的卡姆登太空港(Spaceport Camden)發射台許可證，但該計畫遭許多民眾反對。(spaceportcamden.us網站)

美國聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)上周核發位於喬州東南沿海的卡姆登太空港(Spaceport Camden)發射許可證，允許該地點發射商業火箭，目前該港仍有許多審核檢查需要進行。當地高等法院法官對此發布臨時限制令，暫時不允許支持者於明年初的聽證會前，購入該港區土地。

卡姆登郡官員及計畫負責人霍華德(Steve Howard)表示，此計畫「千載難逢，將為當地及喬州提供新的經濟繁榮機會」。

然而日前FAA發布的一份長達36頁的報告中，FAA考慮了對氣候和環境的潛在影響、公眾意見，以及該機構鼓勵和促進私營部門商業航太發射的責任。報告中表明，「海平面上升和其他氣候變化，例如極端天氣事件的增加，可能會在未來幾年影響太空港。」

FAA還與美國魚類和野生動物管理局就當地動物保護進行磋商，包括東部黑鸝等。該港距離大西洋約七海哩(11公里)。

卡姆登郡過去十年，花費1000萬推動落實火箭發射計畫，不過，此項目引起3800位民眾簽署請願書反對，並呼籲舉行全民公投，讓選民決定該郡是否可以建設太空港名目購買地產。

當地的高等法院法官Stephen Scarlett Sr.於FAA核發許可證後，發布了臨時限制令，禁止太空港支持者在明年1月5日所舉行的聽證會前購買任何土地。

今年稍早時，國家公園管理局(National Park Service)及聯邦內政部也表達了擔憂。

7月22日聯邦內政部給FAA的一封信內表示，如果火箭爆炸，熾熱的碎片將如雨點般落在坎伯蘭島(Cumberland Island)，將造成「無法承受的巨大風險」。坎伯蘭島當地有野馬和海龜築巢，是喬州海岸的熱門旅遊區。

太空 喬州 內政部

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