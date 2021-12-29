北卡確診率破22% 青少年比率最高 1月恐單日逾萬人感染

北卡 衛生部門上周才預測該州1月時可能每天會有一萬個COVID-19確診病例，本周疫情 已經出現明顯揚升。該部門資料顯示，26日接受檢測 的居民中高達22%確診，是該州自疫情以來檢測陽性比率最高的紀錄，其中尤以10至14歲的兒童染疫率最高。

根據北卡大學衛生系統的基因組測序，上周北卡中部的病例20%來自Omicron。隨著患者的激增，2022的新年年初可能難以有個好的開始。WRAL電視台的調查分析指出，北卡10至14歲的兒童COVID-19病例率最高。

自病毒開始蔓延以來，該州本來是18歲至24歲的年輕人染疫比率最高，但自8月Delta變種病毒猖狂後，10至14歲的兒童便成為感染率最高的年齡族群。

本周民眾結束聖誕假期團聚，不少人覺得有受感染的可能，而許多即將來臨的跨年活動也要求未接種疫苗的參與者要出具COVID-19檢測呈陰性的證明，使得COVID-19檢測的需求劇增。

有關北卡檢測站信息，可上網查詢，網址：bit.ly/3EAdFVG；另一個檢測方式是申請免費檢測工具，自己在家檢測。只限有症狀或曾接觸COVID-19患者的民眾，可依照以下步驟提出檢測包申請：

1. 到www.pixel.labcorp.com/nc線上申請，檢測包將以快遞送至家中。

2. 按照所提供的說明註冊試劑盒並採集樣品。

3. 用預付郵資的信封將樣品寄回實驗室。

4. 用創建的帳戶檢查結果。通常在樣品到達實驗室後1-2天，就會收到檢測結果。