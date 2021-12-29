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總部Knoll America 將在夏樂地區建6萬平方呎總部

記者王政賢／北卡羅來納州報導
Knoll America將公司總部從密西根州遷至北卡夏樂地區。(Knoll公司網站)
Knoll America將公司總部從密西根州遷至北卡夏樂地區。(Knoll公司網站)

總部位於德國的Knoll America，在其美國總部設在密西根州多年後，決定將其遷至夏樂地區，將在加斯頓郡(Gaston)建設占地六萬平方呎的總部營運和生產設施。

Knoll America是德國Knoll Maschinenbau GmbH的美國子公司，該公司生產過濾系統、輸送系統、金屬加工高壓泵等。該公司於1970年創立，擁有1200多名員工。

首席執行長伯格(Lothar Burger)表示，北卡是最有利於商業的環境。尤其夏樂地區「靠近主要的州際公路、海港和機場，能在一天內為大多數客戶提供服務，」並且「可在約一天內接觸到80%的客戶，擁有一流的機場，幾乎所有地方都有直飛國內和國際的航班」。

而加斯頓郡，不僅擁有鄉村的環境及製造設施需求的隨時可用的勞動力，也有大城市的交通便利。伯格還指出，加斯頓郡在金屬加工、機械加工、製造和機電組裝方面的優勢使其與公司需求非常匹配。該公司並選擇了一個12畝的場地，作為最先進的培訓區、陳列室、倉庫和配送中心的所在。公司目標入駐日期為2022年底，2023年初全面投入運營，並可能在三至五年內進行擴張。該公司還計畫通過加斯頓學院及其學徒計畫培養年輕的技術人才。新職位的平均年薪為5萬1869元，遠高於加斯頓郡約4萬2000元的平均年薪。

德國 機場 密西根州

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