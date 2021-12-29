海爾子公司GE Appliances 喬州廠投資1.18億、招600人

GE Appliances在喬州LaFayette的工廠。(GE Appliances公司網站)

中國家電製造商海爾的子公司GE Appliances日前宣布，將投資 超過1億1800萬，擴大在喬治亞州西北部LaFayette的工廠，並在2024年底前，再招聘600名工人。

發言人伍德(Julie Wood)表示，由於對沃克郡(Walker)工廠所生產的電爐、壁掛爐、燃氣和電爐灶的需求增加，公司需要擴大規模。

她說：「消費者更頻繁地在家做飯，並更常使用電器，我們認為這種趨勢將會持續—尤其是隨著越來越多人決定永久在家工作。」

這一擴張將使GE Appliances的以Roper Corp.為名、位於LaFayette的工廠總員工數超過2600人。該公司還有另外400名員工，分別位於Commerce的配送中心、Crandall的物流設施和瑪瑞亞塔(Marietta)的工廠服務調度中心。

LaFayette的工廠生產了GE、GE Profile、Monogram和Café品牌的產品。

GE Appliances在2019年宣布在喬州 進行1.3億元的擴張，其中包括4300萬的LaFayette工廠、5500萬元的商業配送中心以及位於喬州港務局內陸鐵路港附近、斥資3200萬元的Crandall物流中心。

這兩輪投資預計將LaFayette工廠產能提升50%。伍德表示，該公司將投資並安裝更多機器人來實現流程自動化並輔助員工，並在工廠周圍以自動車運送材料。

該公司表示，已開始招聘600個新工作，其入職時薪將高達17.5元。

GE Appliances並可申請各種喬州稅收減免，包括所得稅抵免。州政府允許它每年從州所得稅中扣除每份工作2500元，五年內最多扣除750萬元。該公司還可獲得當地的財產稅減免。

通用電氣公司(GE)於2016年以56億將GE Appliances出售給海爾和另一家投資公司。GE Appliances擁有1萬2000名員工，總部設在肯塔基州路易維爾(Louisville)，並於今年10月宣布在該地進行4.5億元的擴張。它還在阿拉巴馬州 、南卡和田納西州設有組裝廠。總部位於中國青島的海爾有權使用GE品牌名稱至2056年。