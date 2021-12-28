理財網發布最適合在家工作州 北卡第2 喬治亞州第3

個人理財網站 WalletHub日前發布了最適合在家工作州的報告，其中北卡 州總體排名第二，喬治亞州第三，田納西州第五，佛州 位居第12名，南卡州則排名第19。

高居首位的為德拉瓦州，第四名為新罕布夏州。第五到第十名則為亞利桑那州、新澤西州、德州、猶他州及奧勒岡州。

報告中指出，在COVID-19爆發前，全美僅有20%的員工花費全部或大部分時間在家遠距工作，這項比率在疫情 期間飆升到71%。而這些遠距工作的員工中有54%表示，即使疫情結束後，依舊想要維持這樣的工作方式。

但WalletHub指出，期望在家工作的人，若非有低成本、高舒適度，及高安全性加以配合，其在家工作環境也並非一定理想。

為了確定哪些州最適合在家工作，WalletHub比較了50個州和哥倫比亞特區「工作環境」與「生活環境」兩大面向，並用12項關鍵指標加以評估：包括了COVID-19之前在家工作的員工比率、網路成本和安全性、每個州房屋面積和擁擠程度等因素。

報告中發現，美東南周普遍在住家環境方面表現亮眼，其中喬州在此面向上排名首位，田納西第三、阿拉巴馬第四，北卡第六。而美東南的州在工作環境面上，則較差強人意：除了佛州排名第五，北卡入榜排名第八外，其他州均在十名以外。