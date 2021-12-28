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喬治亞州多項新法 元旦生效

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州多項法案將於元旦生效。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄／攝影)
喬州多項法案將於元旦生效。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄／攝影)

新年即將到來，喬治亞州也有一些新法將在1月1日生效。其中幾項受到矚目的法案有：

●事先授權法案，確保購買健保時透明度(SB80)：事先授權是指保險公司在同意支付某些醫療服務或藥物之前進行查核，要求醫生和醫療人員在提供服務前先獲得批准。通常z這是保險公司用來確定治療是否具有醫學必要性，並有時藉此過程來確定其需支付的承保範圍。

此一喬州新規要求保險公司在網站上向公眾表明其關於事先授權的要求或限制。支持者表示，此法可在保險公司、醫療保健人士和投保者之間建立更高的透明度。

●租賃車輛免稅(HB63)：這項新法改變了對於租車公平市價的計算方式。該法案提供了從價稅(ad valorem tax)的另一種計算方式，規定主要供個人使用的租賃車輛，其價格不應包括首付款，或是本金收取利息等費用。

●加強喬州寄養系統(SB28)：此法案目標是為寄養兒童提供更多保障。新法律做出幾個新定義，包括情感虐待也被列為政府介入兒童以確保福祉的指標因素之一。

喬州也載明「照顧兒童者允許、鼓勵或要求其從事性奴役或性行為者」亦受此法管轄。該法並明定何種行為視為「遺棄」(abandonment)，並針對已放棄或拒絕父母職責者，該州將加以認定。

此外，該法並要求對少年法庭所招生的官員進行年度培訓，並允許在某些少年訴訟中提供傳聞證據(hearsay evidence)。

●底克甫郡(DeKalb)法院更名(HB777)：底克甫郡民事和刑事法院將於2022年改名為：The State Court of DeKalb County，並將「高級法官」(senior judge)等詞彙更改為「首席法官」(chief judge)。

●特魯普郡(Troup)設選舉委員會(HB684)：該法規定特魯普郡設立選舉和登記委員會，由五名成員組成，並由該郡委員會的多數票決定哪些人出任。

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