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喬州新增確診95%是Omicron 州長仍未採積極防疫措施

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

Omicron席捲全美，聖誕及新年假期大批民眾出行更加快其傳播速度，喬治亞州感染這種新變種病毒的病例也大幅增長，州長坎普(Brian Kemp)對於對抗新一波疫情，目前仍未有積極想法。但其他一些地區，包括亞城及富頓郡(Fulton)，已宣布恢復室內口罩令或建議採取其他積極防疫措施。

喬州確診病例水平，已反彈到秋天Delta變種病毒以來的新高峰。該州公衛署表示，24日共新增9869例確診，23日新增病例數更破萬。確診數的七天滾動平均值達到每天6184.9例，寫下今年9月16日以來最高。

根據CDC對喬州和其他七個南部州的估計顯示，Omicron占所有新病例的95%以上，高於前一周的37%。

但喬州州長坎普及公衛官員表示，目前並沒有計畫要採取積極防疫措施遏制此波病例激增。

坎普今年稍早因對疫情採取不干涉態度，並抵制口罩和疫苗強制令而受到批評，近日當被問及Omicron變種病毒時，他樂觀表示，「Omicron似乎沒有Delta那麼強」，他並表示已與公衛署長杜米(Kathleen Toomey)談過，將「持續監控」發展狀況。

當被問到是否會採取任何新措施時，坎普表示「目前不會」。他說，從喬州目前所處的狀態來看，疫情依舊在防控範圍內(holding our own)。

拜登上周宣布將分發五億份免費的家用新冠測試劑，而亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)則針對新一波疫情，發布了恢復該市室內公共場合強制戴口罩的行政命令。

另外，富頓郡則在24日召開緊急會議，建議室內戴口罩並限制大型集會。

該郡衛生委員會的地區衛生主任帕斯頓(Lynn Paxton)表示，該郡狀況不佳，被列為高傳播地區，確診病例每天都在增加。該郡衛生委員會於會中提出的緊急建議，包括公眾室內場合都應佩戴口罩、限制大型團體聚會、在與家人團聚前應接受檢測、接種疫苗並打加強針、關閉老年活動中心。

帕斯頓表示，檢測是防止Omicron傳播的其中一項關鍵工具。她表示，該郡衛生委員會將使用80萬元的贈款來購買居家測試劑，但仍希望從聯邦政府獲得額外援助。

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