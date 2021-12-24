北卡撥5億助餐飲業復甦 最高可申請50萬

北卡 稅務局(NCDOR)上周啟動一項5億元的計畫，以幫助餐廳和其他小企業走出疫情 陰霾，該局旗下的北卡商業復甦資助計畫(NC Business Recovery Grant Program)，允許收入下降至少20%的企業主，申請相當於其損失10%的資助，最高可拿到50萬元。

北卡稅務局日前宣布，即日起開始接受商業復甦資助申請，截止日是明年1月31日。州長庫伯(Roy Copper)表示，雖然北卡經濟正在復甦，但一些小企業仍在疫情的影響中掙扎。這些資金將讓這些企業繼續經營、創造高薪就業 崗位，同時也幫助北卡的經濟。

由於餐館、旅行業受到疫情衝擊最大，因此該基金主要指定用於餐廳、旅館、酒吧和其他娛樂行業。根據美國國家餐館協會的報告，全美有17%、約11萬家餐廳在疫情期間關閉。近來北卡州感染人數再次飆升，一些餐館已經轉向擴大戶外用餐方式來求生存。

符合條件的企業主可以線上申請：www.ncdor.gov，也可在網站上找到更詳細資料和常見問題解答。補助金沒有限制用途，企業主可以用來支付基礎設施升級，或提高工資以吸引工人。