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亞特蘭大都會區房價年升24% 屋源稀缺

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據房地產公司Re/Max的數據，上個月亞特蘭大都會區房屋銷售的中位數價格達到35萬4000元，與10月份相比雖僅略為上漲，但比去年同期則高出24%。

該地區的房屋銷售數11月有近8000套房售出，相較去年同期也減少了7%，專家表示，這表明房屋短缺日益嚴重。

亞城都會區的房價，在疫情早期解封之後開始上漲。業者Re/Max Around Atlanta的瓊斯(Kristen Jones)表示，雖然漲價趨勢略有放緩，但仍在持續上升，估計2022年也會繼續維持漲勢，「我們預計市場將保持強勁。對賣家有利，房屋銷售迅速且價格高昂。」

11月份掛牌出售的房屋數比去年同期下降了23%，而去年的出售房屋數量已被認為非常低。

Re/Max涵蓋28個郡的市場趨勢與本周發布的其他幾份報告都顯示，市場有太多的潛在買家，然待售屋太少。

該協會使用First Multiple Listing Service的數據發現，最活躍的市場是富頓郡(Fulton)，上個月售出了1526套房屋。該郡的房屋中位價為41萬元，高居四個核心郡房價之冠。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，待售屋短缺始於14年前，市場房源供過於求，瘋狂的新建案和一連串的不良抵押貸款，導致了大量的法拍屋和經濟大衰退(Great Recession)。因而在此後的幾年裡，新建案很少；即使是現在，建設速度也遠不及經濟衰退前。

這樣的景況會使情況更糟，因為當市場上屋源稀缺時，意欲賣房者會猶豫是否該出售自己的房子，因為他們會擔心找不到想要的房子。猶豫售屋的人越多，市場短缺就越嚴重。

「照理來說，這個時代應該會看到嬰兒潮一代出售房屋，市場便會增加庫存，但他們現在無處可去，」追踪美東南一些房地產市場的MarketNsight總裁亨特(John Hunt)說。「這是個惡性循環，並將持續很長一段時間。」

他說，為了滿足需求，亞特蘭大都會區需要增加九萬個住房單元。

這是因為在經濟衰退期間處於低潮的房屋需求，近期一直在飆升；疫情期間遠距工作使得許多人，尤其是租房者，尋求更大的房子。此外，許多專業人士保住了工作並經常獲得加薪，加上亞特蘭大都會區的人口增長速度，比全美其他許多地區都快。

歷史上的貸款低利率更刺激了這種需求，提供了消費者更多的購買力。

鑑於美聯儲最近警告需要提高利率以控制通貨膨脹，Adams Realtors總裁亞當斯(Bill Adams)表示，這可能會抑制一些市場的需求，但其基本環境不會改變。「隨著需求遠高於待售屋的供應，我預計儘管疫情流行仍繼續，房價仍將繼續上漲。」

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