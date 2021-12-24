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求職者少 招工強勁 喬州11月失業率2.8%創新低

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州勞工署上周報告指出，該州上個月增加了1萬3500個工作，是有史以來最強勁的11月份就業市場之一，失業率續降至2.8%，再創歷史新低。

然而喬州也顯示出勞動力與市場需求脫節情形，因為儘管一系列部門大舉招工，工資普遍上漲，但卻未能刺激更多求職者重返勞動力市場。

當疫情使商店、工廠、餐館和辦公室及學校關閉時，喬州有約21萬5000人被迫離開勞動力市場。現在該州勞動力依舊比2020年初少了3萬2000人，而過去七個月中所增加的勞動人口不到1500人，在此同時，該州的工作網站卻列出了高達19萬個職位空缺。

「我們有很多工作職缺，需要更多的人投入，」喬州勞工署長巴特勒(Mark Butler)表示，就業增長快於勞動力增長。

經濟增長最快的行業為物流、倉儲和製造業，這些行業缺工大部分是因假期性大量消費訂購所驅動。但ExecuSource的執行合夥人格林(Frank Green)也表示，更高薪的白領職位也很缺人，包括會計、醫療保健和技術職位。

格林說，「每個地方、每種行業、每個職務都在招工，我以前從未見過這種情況。」

隨著公司爭先恐後地找人填補空缺，越來越多的雇主也因此提供員工更高工資、更好福利和更大的靈活性，使得員工普遍意識到他們在工作上有更多的選擇權。

全國人力資源公司Randstad銷售和客戶體驗副總裁尤班克(Jill Eubank)表示，在招聘藍領工人時，也存在類似的企業競爭。

她說，兩年前提供每小時13元起薪的倉儲，現在必須支付16或17元才能找到工人。

在正常情況下，強勁的招聘將把許多人拉回勞動力市場，但現在卻很少人重回就業市場，因此公司只能從有限的人力資源中找尋勞工。

年輕人與移民都沒有彌補勞動力的短缺，尤其過去幾年移民人數急劇下降。

目前全美失業率為4.2%。巴特勒說，總體而言，勞動力流失的最大因素是人口結構變化，其中老員工退休的速度比新員工進入就業市場的速度要快，「毫無疑問，嬰兒潮一代正在退出勞動力市場，他們不會再回來了。」

就業 喬州 勞工

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