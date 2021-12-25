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冬奧冠軍選手強調以正念思維抗壓 AARP樂齡會主辦冬季奧林匹克運動員網上座談會

亞特蘭大訊
參與網上座談的亞裔冬季奧林匹克運動員。(AARP提供)
參與網上座談的亞裔冬季奧林匹克運動員。(AARP提供)

經歷 COVID-19 的「雙重大流行」和反亞裔仇恨的興起充滿挑戰的一年之後，AARP樂齡會日前召集體現韌性和卓越的美國亞裔奧運選手，進行「以冠軍思維領導」(Leading with a Champion Mind)網上座談會，慶祝美國亞裔人和太平洋島民(AAPI)社區的實力，並分享他們如何在壓力中學會變得更有彈性。

座談會由前速滑運動奧運金牌得主阿波罗‧安东‧大野(Apolo Ohno)主持，並與花式滑冰奧運金牌得主克麗斯蒂‧山口(Kristi Yamaguchi)和兩屆花式滑冰奧運銅牌得主澀谷兄妹(Alex和Maia Shibutani)對話。

有史以來獲得最多獎項的冬季奧運美國男選手大野指出，「我在訓練時可能無法表達出來的東西，是暫停和反思的能力，我們生活在一個總是對事物做出反應的時代。我們可以對我們的想法和行為抱持著更多的正念。有時我們的反應方式並不真正符合我們想要的結果。我們可以學習從遠處看，以獲得更好的視角。」

Always Dream 是一家非營利組織，主旨在提高兒童早期識字率。Always Dream創始人山口指出，不要害怕對外尋求幫助，大家總是害怕打擾別人或提出要求，但「我肯定我今天所在的位置，不會是全靠我自己做出的。一路走來，總會有人在某處提供支持。與一些優秀的人在一起，你會學到質素。」

澀谷兄妹則認為韌性是可以學習的，大家可以訓練思想和身體在壓力下發揮得更好。Maia澀谷和她的哥哥Alex是歷史上贏得冰舞二人組運動獎牌的第二對兄妹。Maia說，「我們都發現互相交流是非常有幫助。如果您沒有可以與之交談的人，那麼寫日記也非常有用和重要，因為藉此你能夠確保自我反思和檢查。」Alex說，「Maia 很依靠我。有一個你覺得可以分享你的恐懼，並一起慶祝成功的人，會讓你感覺不那麼孤立，尤其是在我們彼此隔離的這段時間裡。 」

要成為他們旅程的一部分並了解即將舉行的活動，或瀏覽座談會錄影，可在Facebook(@AARPAAPI)和Twitter(@AARPAAPI)上關注 AARP AAPI 社區。

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