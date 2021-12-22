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研發COVID疫苗 北卡科學家列時代年度英雄

記者王明心／北卡羅來納州報導
來自北卡的科學家科比特博士(Kizzmekia Corbett)因開發莫德納疫苗，被時代雜誌(TIME)評為年度英雄之一。(取自NIH官網)
來自北卡的科學家科比特博士(Kizzmekia Corbett)因開發莫德納疫苗，被時代雜誌(TIME)評為年度英雄之一。(取自NIH官網)

來自北卡的女性科學家科比特博士(Kizzmekia Corbett)因為開發莫德納疫苗，被時代雜誌(TIME)列為年度英雄之一。該雜誌今年還選出特斯拉(Tesla)和SpaceX的首席執行官馬斯克(Elon Musk)為年度風雲人物。

今年35歲，出生於北卡賀多丘(Hurdle Mills)的科比特，在大三角地區希爾斯博羅(Hillsborough)長大，取得教堂山北卡大學(UNC)微生物學和免疫學博士學位。她是美國國家衛生研究院(NIH)冠狀病毒疫苗研究的首席科學家。

上個月，她和北卡大學教授兼研究員巴里克(Ralph Baric)博士一起獲得了該州的最高榮譽—北卡羅來納獎(North Carolina Award)。上周，她和同事葛理翰(Barney Graham)、卡里克(Katalin Kariko)和韋斯曼(Drew Weissman)，一起被時代雜誌選為年度英雄，稱他們是「奇蹟工作者」。

根據美國微生物學會的介紹，科比特是一名訓練有素的病毒免疫學家，她利用自己的專業知識推動開發新型疫苗，防範大流行。

她於2014年被任命為VRC研究員，主要開發新型冠狀病毒疫苗，包括針對導致COVID-19病毒的主要疫苗mRNA-1273。為了應對蔓延全球的COVID-19大流行，她的團隊從病毒序列資料中設計了納入mRNA-1273的疫苗概念，並迅速與行業夥伴莫德納公司合作，並獲得美國食品和藥物管理局(FDA)批准於第一期臨床試驗上使用，成就卓著。

除了mRNA-1273，她的團隊還致力於通用冠狀病毒疫苗概念和新型治療性抗體。此外，她還花了好幾年時間研究一種通用流感疫苗，現正在進行第一期臨床試驗。

流感疫苗 北卡 莫德納

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