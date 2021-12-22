北卡杜克大學 師生須打補強針

北卡州長庫柏(Roy Cooper)和北卡衛生部部長科恩(Mandy Cohen，後)警告因為Omicron的蔓延，該州每天新增病例可能會多達1萬個。(州長臉書)

由於COVID-19病例在全美繼續快速增長，且杜克大學所在的杜倫(Durham)社區出現了變種病毒Omicron 確診，因此杜克大學20日宣布，全體學生和教職員必須接種補強針，以確保校園安全。

北卡州長庫伯(Roy Cooper) 當日也在對全州的疫情簡報上表示，因為Omicron變異病毒的蔓延，該州可能每天新增病例可能將達一萬個。

庫伯說，該州的衛生官員警告，州內幾乎每家醫院都接收了大批Omicron病例患者，預計節日過後的明年1月，每天新增確診可能會多達1萬名。

即將離任的北卡衛生與公眾服務部部長科恩(Mandy Cohen)博士說，Omicron病毒的變異傳播速度很快，到明年1月的第一周就會成為該州的主要造成染疫的病毒。

該部20日所發布的防疫指南，建議民眾在與家人以外者於室內聚會前一至兩天先行檢測 ，並在旅行前1至2天，與旅行後3至5天進行檢測。該指南還要民眾佩戴口罩、減少聚會、盡可能在室外或大空間舉行會議。

杜克大學、杜克大學衛生系統，和杜克旗下私人診斷診所也在20日發出公告，要求所有學生和員工在明年1月返校時，提供他們已接種補強針的證明。該校表示，目前已有超過兩萬名教職員工和近4000名學生施打了補強針。

對於那些未能在寒假返校前接受疫苗 補強針的學生，學校將於1月為他們提供施打機會。杜克大學醫學專家建議，應以輝瑞或莫德納的加強針為優先選擇，因這兩種疫苗已被證明在預防感染和嚴重疾病方面非常有效。