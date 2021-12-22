Omicron肆虐 亞城恢復室內強制戴口罩

全美新冠疫情近來因Omicron變種病毒 再度升溫，喬治亞州因COVID-19住院的患者人數，比上個月增加了近50%，確診人數也明顯增加。而亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)21日發布了行政命令，恢復全市的室內口罩強制令。

該命令要求在公共場所的所有人，包括私營企業，在室內時均須配戴口罩以遮住口鼻。任何違反規定並在被警察警告後仍拒絕戴口罩的人，初犯將被處以25元的罰款，之後再犯者將被處以50元的罰款。

微生物學專家施密特克博士(Dr. Amber Schmidtke)表示，這次Omicron病例激增與以往不同之處在於病例集中在亞特蘭大都會區。而上一波疫情由於城市嚴格執行防疫措施，病例反而集中於偏鄉，而非亞城都會區。

喬州 公衛署報告顯示，病例增加最多的是亞特蘭大和該市西北部的郊區。這與夏季Delta變種病毒肆虐時形成鮮明對比，當時大多數確診出現於喬州南部。

施密特克指出，近日PCR檢測的檢測陽性率超過10%，並且在上周末出現明顯增長。公衛署在上周末報告了近8000例新確診案例，過去三天平均每天新增約2500多例。這個數字在一周內幾乎翻了一番，是11月初近期低點的三倍多。

病例飆升使新確診七天平均值略高於2100，寫下自10月第一周結束以來的新高紀錄。

喬州20日有1200多名患者因新冠住院，雖遠低於9月初第四次病例激增期的約6000人紀錄，但遠高於11月22日824名患者的近期低點。

在過去六周，喬州加護病房(ICU)的床位使用數基本持平，約每天2400張，這個數字包括所有疾病，並非僅是COVID-19，等於全州的加護病床容量已經使用了82%。

絕大多數住院的COVID-19患者均未接種疫苗 。在位於甘斯維爾(Gainesville)四家東北喬治亞州衛生系統(Northeast Georgia Health System)醫院中，83%的新冠住院患者未接種疫苗，重症監護病房中的每一位 COVID-19患者也都沒有施打疫苗。

根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC)的數據，喬州在疫苗接種率排行榜上，排名全美倒數第六，僅50.4%的人口接種了疫苗。

CDC官員周一表示，Omicron現在占了美東南地區新感染病例的90%以上，取代了曾經占主導地位的Delta變種病毒。