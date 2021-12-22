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無懼疫情 亞特蘭大機場節前湧人潮

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
儘管近日Omicron變種病毒肆虐，但全美聖誕假期依舊湧現出遊人潮。(美聯社)
儘管近日Omicron變種病毒肆虐，但全美聖誕假期依舊湧現出遊人潮。(美聯社)

儘管新冠病毒Omicron變種迅速擴散，但聖誕假期前的亞特蘭大機場(Hartsfield-Jackson International Airport)依舊湧現了大批人潮，官員預估，在20日至明年1月4日間預計將有約370萬名旅客人次進出機場，遠高於去年，甚至接近疫情流行前的水平。

近日Omicron變種病毒引發的疫情飆升，多少讓一些民眾擔憂旅行安全。

全美汽車協會AAA上周表示，Omicron肆虐很可能導致一些旅客在最後一刻改變計畫，預估的旅客人數可能會波動。

儘管如此，AAA預測在12月23日至1月2日期間，全美將有1億950萬人出遊至少50哩，較去年增長34%，但較2019年的水平稍低8%。

據估計，大多數人將開車出遊，搭乘飛機者預估將有640萬人。這是去年航空旅客人數的兩倍多，但比2019年下降了13%。

根據AAA的數據，預計今年聖誕假期，喬州約有340萬人將出遊—比去年增加34%，但仍比2019年減少3.8%。預計將有17萬2566人搭機旅遊。

達美航空公司上周表示，預計從12月17日至1月3日期間將有至少780萬人飛行，是2020年的兩倍多，但低於2019年假期期間的930萬。

達美首席執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)上周表示，預計今年聖誕和新年假期將是「一個非常強勁的假期」。他說目前尚未看到Omicron對國內旅行的重大影響。但從Omicron爆發以後，新冠確診病例持續上升。

Omicron 疫情 機場

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