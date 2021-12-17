喬州公布12個水源骯髒區名單 金雷號翻船汙染、砂礦廠均上榜

喬治亞州水源聯盟發布該州骯髒12地區名單，其中日前金雷號在聖西蒙斯灣翻船所造成的污染也上榜。(美聯社)

根據喬治亞州水源聯盟(Georgia Water Coalition)發布的年度12個骯髒區名單(Dirty Dozen List)，報告並列出該州水域嚴重違規並尚待改善的問題。該組織呼籲州府官員及公民應採取行動，解除這些對水源的潛在威脅，並制定州或聯邦政策改善水質。

12個名單中，有五個重新入榜，包括因喬治亞電力公司的煤炭灰造成查他呼奇與奧克幕基河(Chattahoochee and Ocmulgee rivers)汙染；雖然全美多州已強制電力公司清除有毒煤灰，喬州 仍未有相關動作，導致附近地下水遭汙染不適合飲用。

斯克里文郡(Screven)的美利肯紡織廠(Milliken's textile plant)也重回榜單，因為環保當局這一年仍未能減低或遏止該廠對奧基奇河(Ogeechee)的污染排放，造成有害的多氟烷基(PFAS)流入河川。

奧克弗諾基沼澤(Okefenokee Swamp)附近擬建的砂礦場也再度上榜，因有提案建議將沼澤東半部改建以採收鈦砂(titanium)。然環保團體稱若此案批准，無疑為其他更大建設項目打開大門，勢必嚴重影響當地獨特生態，且導致更頻繁嚴重的野火。

2019年9月金雷號(Golden Ray)在聖西蒙斯灣(St. Simons Sound)翻覆，在歷時兩年多的清理過程中，石油 和碎片洩漏，喬州水源聯盟希望政府對環境的長期影響進行徹底評估。

布倫瑞克(Brunswick)黃金島大道(Golden Isles Pkwy)沿線工業區排放使其地下水遭苯(benzene)污染，其水平超出了環保當局規定上限的70倍。

另外，在費耶特維爾(Fayetteville)，當地居民和富林特河(Flint River)保育者已向Trilith片廠及營運商提起訴訟，原因是該廠將泥濘及沙汙排入白水溪(Whitewater)和班尼特湖(Bennett)，破壞生態並影響居民使用權。

亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)一系列噴氣燃料、除冰液和污水洩漏附近水域，則導致富林特河魚類死亡。

北喬州的戈登郡(Gordon)的家禽需求不斷增長，造成當地養雞場不停擴建，導致雞糞濃度和其氣味倍增惱人，並影響了庫薩河(Coosa)系統下游水庫藻類大量繁殖，可能污染飲用水。

緊鄰田納西州 界的科納索加河和奧斯塔努拉河(Conasauga and Oostanaula rivers)，則因工廠旁排放污染物PFAS，導致羅馬市(Rome)停止在該河上提取飲用水。喬州水源組織呼籲州監管機構應立法制定這些污染物排放至河川的標準。

另外，此次的報告中，「氣候變化」也首次進榜。報告提及氣溫升高正影響喬州沿海地區，紀錄顯示海平面持續上升，造成洪水氾濫。另外由於高溫，水中有害的藻類大量繁殖，加劇污染問題。

科學家預測，到2050年，喬州人所經歷的熱浪天數將是本世紀初的四倍之多。