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電動車商Arrival夏樂建電池廠 將增150工作

林昱瑄

英國電動汽車製造商Arrival宣布將在夏樂附近，新建一座耗資1150萬的高壓電池模塊(HVBM)工廠，預計為當地增加150個工作機會。

這將是Arrival在夏樂市的第三個設施，該公司在今年初在夏樂市中心南端設立北美總部後，也在夏樂西部建有微型貨車工廠(Van Micro-factory)。

Arrival成立於2015年，利用其專有硬體、垂直集成技術和相對低成本的微型工廠，開發了一種設計和生產零排放汽車的新方法。該公司正在開發商用電動車—從廂式車和巴士車型開始，其價格與化石燃料相當，總擁有成本(TCO)大大低於同類電動車。

Arrival還宣布與夏樂市簽署合作備忘錄(MOU)，闡明雙方將合作實現其戰略能源行動計畫(SEAP)。

「Arrival的使命是加快電動車的普及。我們很高興與夏樂市合作，為夏樂的電氣化和可持續發展目標開發解決方案，」首席執行長艾柏森(Mike Ableson)說。

據指出，該計畫已獲得北卡州長辦公室和商業廳的支持，並由夏樂地區商業聯盟和夏樂市之間合作。

儘管面臨新冠疫情的挑戰，夏樂地區在企業搬遷和擴張選擇上極具吸引力的地點，另外像Centene、Chime Solutions和Retirement Clearinghouse等公司均已宣布在該市內創造新的就業機會和投資，涵蓋了醫療保健、客戶服務、金融和技術多個領域。

電動車 汽車 就業

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