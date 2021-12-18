歐宏偉接替賴麗瑩出任亞城僑教中心主任 僑社迎新送舊晚會溫馨熱絡 賴麗瑩返台主掌僑民處 歐宏偉允諾提供最好服務
亞特蘭大華僑文教中心主任賴麗瑩調任返回台灣，出任僑務委員會僑民處處長；中心主任由僑委會綜合規畫處專員歐宏偉接任。近20個來自台灣的僑社社團日前在僑教中心附近餐館，席開14桌，舉辦迎新送舊晚會。賴麗瑩表示，她在疫情中來到亞城，深深感受到僑界溫暖與熱情，對台灣人人饑己饑的愛心非常感動；新任主任歐宏偉則表示，未來一定為大家提供最好的服務。
賴麗瑩是2019年底調到亞城，甫上任便遇到新冠病毒疫情。她表示，在亞城一年11個月中，感謝僑胞的照顧，和同仁、僑務委員和僑務榮譽職人員的鼎力相助。讓她特別感觸深刻的是疫情中，僑界團結一致，贈送各界人士口罩和衛生消毒用品等；而紐約醫護人員Wen在亞城治療期間，她更看到台灣人的愛心，大家自願擔任義工，幫忙募款，做菜送飯給生病的Wen和看顧他的媽媽，讓她非常感動。她說，她帶著台灣人滿滿的熱情和溫暖回到台北，「沒有你們的支持，僑委會不會看到賴麗瑩的存在。希望大家記得我，歡迎大家到僑委會僑民處找我。」
新任僑教中心主任歐宏偉，畢業自輔仁大學社工系、東海社工研究所碩士，進入僑委會服務前，曾任職家扶中心、育幼院、家扶基金會、台北市社會局、內政部社會司等職。歐宏偉駐外經驗豐富，2020年7月之前出任兩任的波士頓僑教中心主任，此前還曾在加拿大多倫多、舊金山灣區等僑教中心服務。
歐宏偉在晚會上介紹自己說，「我是歐巴馬的歐，王力宏的宏，梁朝偉的偉，都是明星人物」，這樣大家就會記得他了。他打趣透露兩個「秘密」，一是受歡迎的賴麗瑩有一個「小蜜桃」的綽號，一是賴麗瑩返台高升僑民處處長一職，主管僑委會全球海外據點。他並且表示，未來大家有任何需要服務之處，一定要向他表達，「讓我們一起為大家提供最好的服務。」
當天晚會是自2020年以來新冠疫情以來，少數大型的僑社活動，許多僑社朋友近兩年不見，氣氛特別溫馨熱絡。四名僑務委員王祥瑞、陳秋雄、陳可徵和蔡裕棟，僑務諮詢委員王德(世界台灣商會總會長)、呂志全、李本泉、黃美美、何智達、陳獻士、張崧軒，全員到齊，其中陳可徵和蔡裕棟特別從北卡州和阿拉巴馬州趕來參加這場迎新送舊晚會。
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍指出，他為賴麗瑩的高升感到高興，未來希望賴麗瑩能多多照顧東南區僑社，多多給予補助。他說，歐宏偉在北美僑界工作經驗豐富，又有專業社會工作師執照和相關社工服務經驗，未來一定對服務僑民更有幫助。
當晚王翼龍還代表僑委會委員長童振源頒發感謝狀給社團，表彰他們熱心協助在亞城治療的台裔醫護人員Wen。
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