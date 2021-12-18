歐宏偉接替賴麗瑩出任亞城僑教中心主任 僑社迎新送舊晚會溫馨熱絡 賴麗瑩返台主掌僑民處 歐宏偉允諾提供最好服務

僑界代表致贈賴麗瑩(左11)紀念禮物。(記者張蕙燕／攝影)

亞特蘭大 華僑文教中心主任賴麗瑩調任返回台灣，出任僑務委員會僑民處處長；中心主任由僑委會綜合規畫處專員歐宏偉接任。近20個來自台灣的僑社社團日前在僑教中心附近餐館，席開14桌，舉辦迎新送舊晚會。賴麗瑩表示，她在疫情 中來到亞城，深深感受到僑界溫暖與熱情，對台灣人人饑己饑的愛心非常感動；新任主任歐宏偉則表示，未來一定為大家提供最好的服務。

賴麗瑩是2019年底調到亞城，甫上任便遇到新冠病毒疫情。她表示，在亞城一年11個月中，感謝僑胞的照顧，和同仁、僑務委員和僑務榮譽職人員的鼎力相助。讓她特別感觸深刻的是疫情中，僑界團結一致，贈送各界人士口罩和衛生消毒用品等；而紐約醫護人員Wen在亞城治療期間，她更看到台灣人的愛心，大家自願擔任義工，幫忙募款，做菜送飯給生病的Wen和看顧他的媽媽，讓她非常感動。她說，她帶著台灣人滿滿的熱情和溫暖回到台北，「沒有你們的支持，僑委會不會看到賴麗瑩的存在。希望大家記得我，歡迎大家到僑委會僑民處找我。」

新任僑教中心主任歐宏偉，畢業自輔仁大學社工系、東海社工研究所碩士，進入僑委會服務前，曾任職家扶中心、育幼院、家扶基金會、台北市社會局、內政部社會司等職。歐宏偉駐外經驗豐富，2020年7月之前出任兩任的波士頓僑教中心主任，此前還曾在加拿大多倫多、舊金山灣區等僑教中心服務。

歐宏偉在晚會上介紹自己說，「我是歐巴馬的歐，王力宏的宏，梁朝偉的偉，都是明星人物」，這樣大家就會記得他了。他打趣透露兩個「秘密」，一是受歡迎的賴麗瑩有一個「小蜜桃」的綽號，一是賴麗瑩返台高升僑民處處長一職，主管僑委會全球海外據點。他並且表示，未來大家有任何需要服務之處，一定要向他表達，「讓我們一起為大家提供最好的服務。」

當天晚會是自2020年以來新冠疫情以來，少數大型的僑社活動，許多僑社朋友近兩年不見，氣氛特別溫馨熱絡。四名僑務委員王祥瑞、陳秋雄、陳可徵和蔡裕棟，僑務諮詢委員王德(世界台灣商會總會長)、呂志全、李本泉、黃美美、何智達、陳獻士、張崧軒，全員到齊，其中陳可徵和蔡裕棟特別從北卡州和阿拉巴馬州 趕來參加這場迎新送舊晚會。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍指出，他為賴麗瑩的高升感到高興，未來希望賴麗瑩能多多照顧東南區僑社，多多給予補助。他說，歐宏偉在北美僑界工作經驗豐富，又有專業社會工作師執照和相關社工服務經驗，未來一定對服務僑民更有幫助。

當晚王翼龍還代表僑委會委員長童振源頒發感謝狀給社團，表彰他們熱心協助在亞城治療的台裔醫護人員Wen。