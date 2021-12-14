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供不應求 亞城今年聖誕樹漲價了

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
供應鏈的問題及極端天氣氣候，都影響了今年聖誕樹的貨源及價格。(美聯社)
供應鏈的問題及極端天氣氣候，都影響了今年聖誕樹的貨源及價格。(美聯社)

聖誕將至，今年的聖誕樹賣家表示，供給可能跟不上需求，部分店家的聖誕樹甚至已經銷售一空。

亞城都會區聖誕樹店家NorthStar的所有者強森(Keith Johnson)說，上周四他剛剛將600棵樹卸貨，預計一周內就可全部售出，但他不確定是否能再收到新的貨源。

今年聖誕樹供應有限的原因很複雜，零售店和聖誕樹貿易團體各提供了不同的解釋。有人說，在疫情期間的供應鏈問題也衝擊到了聖誕樹。據媒體報導，由於供應鏈的問題，今年即使是人造聖誕樹也不易找到。

代表樹木生產商和零售商的非營利組織美國聖誕樹協會的執行董事華納(Jami Warner)說，影響聖誕樹交貨的最嚴重問題之一是全美卡車司機人力短缺。

但除此之外，華納說，近年來襲擊主要聖誕樹生產州的極端天氣災害也使這個問題更加嚴重。包括6月份前所未有的熱浪襲擊俄勒岡州和華盛頓州，造成當地許多樹苗甚至成熟樹木受損或死亡。華納說，這兩州是美國三大聖誕樹生產州的其中兩個。

另外，美國國家聖誕樹協會的發言人亨德利(Doug Hundley)表示，在90年代後期到2015年的大部分時間裡，聖誕樹實際上生產多過需求。更由於經濟大衰退(Great Recession)抑制了需求，加劇了供過於求的幅度。

因此，許多聖誕樹種植者在2010年前後開始減少種植量。由於大多數聖誕樹需要七到12年才能完全長大收成，因此今天市面上的許多聖誕樹，都是當時播種數量較少的時期所種植的。

這些供給變少迫使商人將目光投向更遠的地方來採購樹木。亨德利說，通常情況下，喬治亞州出售的大部分聖誕樹都是來自北卡的弗雷澤冷杉(Fraser Firs)。但亞城業者安德魯斯說，過去幾年，他甚至遠至俄勒岡州和加拿大採購一些聖誕樹。

種種問題導致了市場的不平衡和價格上漲。但華納表示，很想要聖誕樹的消費者應該最終還是可以找到，「只是比較難找，而且需花較多的錢。」

供應鏈 俄勒岡州 疫情

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