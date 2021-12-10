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南卡假日鐘琴遊行 華人隊伍吸睛

記者林麗雪／南卡羅來納州報導
哥倫比亞華協舞龍隊，南卡華人腰鼓隊以及查爾斯頓華人同鄉會三個團體一字排開。隊友手持兩幅預祝2022北京冬奧成功的大字。(何明聖提供)
哥倫比亞華協舞龍隊，南卡華人腰鼓隊以及查爾斯頓華人同鄉會三個團體一字排開。隊友手持兩幅預祝2022北京冬奧成功的大字。(何明聖提供)

第68屆南卡州假日鐘琴遊行(The 68th Annual Carolina Carillon Holiday Parade)於日前在哥倫比亞州議會前舉行。這場年度盛會，參與團體有上百個，觀賞的民眾綿延數條街道，非常熱鬧。哥倫比亞華人協會自八年前開始，年年熱心參與，以動感十足的民族風演出，與其它團體靜態的花車遊行大別苗頭，另樹一幟。

鼓舞隊員個個精神奕奕，擺出美妙舞姿。(何明聖提供)
鼓舞隊員個個精神奕奕，擺出美妙舞姿。(何明聖提供)

今年參與遊行的華人團體有華協的舞龍隊，南卡華人腰鼓隊與查爾斯頓華人同鄉會三隊。舞龍由華協會長岑偉荃帶領，隊員們穿上金黃色傳統褲裝合力演出。腰鼓隊是由舞蹈老師殷嵐擔任領隊和舞編，隊員以鮮豔耀眼的大紅帽與高筒靴，配上大紅腰鼓熱情演出。三個華人團體的大紅旗幟，在現場舞動，十分搶眼，與群眾的互動也非常良好。

哥倫比亞舞龍隊與腰鼓隊合影，配合無間的動感演出，獲得熱烈叫好聲。(何明聖提供)
哥倫比亞舞龍隊與腰鼓隊合影，配合無間的動感演出，獲得熱烈叫好聲。(何明聖提供)

此外，哥倫比亞的王歸仁教授與查爾斯頓的李靜雨分別提供「筆歌冬奧，墨舞冰雪」和「龍驤虎步」兩幅毛筆字，預祝2022年北京冬奧成功，也為此次鐘琴大遊行增添更豐富的意義。

舞龍隊伍與圍觀者互動良好。(何明聖提供)
舞龍隊伍與圍觀者互動良好。(何明聖提供)

當天遊行從上午9時30分開始，但是從8時起參與單位就紛紛就位。鐘樓上的鐘琴聲音響徹雲霄，堪稱為12月份一連串假日慶典的序曲。10時一到，WIS-TV就開始在州政府廣場前錄影報導，視頻將在40個以上的郡播出。

遊行 華人 南卡

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