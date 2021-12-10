喬州駕駛、稅務系統 跨年升級暫停服務

喬治亞州 司機服務部門(Department of Driver Services)和稅務部門(Department of Revenue)將在年底進行系統升級，並將影響其服務範圍。

在本次系統升級期間，DRIVES(駕駛員記錄和整合車輛企業系統)，包括DDS線上服務和DRIVES電子服務，將自12月30日晚上7時起至1月3日晚間7時間暫停服務。

DDS專員Spencer Moore和DOR專員 Robyn Crittenden表示，此次升級將顯著節省成本，同時優化系統性能並確保DRIVES始終能在現代、最先進的硬體上運行。

兩個機構及其所有159個郡的稅務專員都鼓勵在12月下旬和1月初有文件更新需求的民眾提前計畫辦理。

系統升級期間，喬州 駕駛服務部的DDS線上服務和DDS 2 Go移動應用程序，面對面服務也將暫停。稅務部門及各郡車牌辦公室的汽車 服務也將暫停，包括面對面、線上和自助服務系統。

所有DDS客戶服務中心將於2022年1月1日關閉，所有州政府辦公室亦將於1月3日關閉。這兩個機構都將於1月4日重新開放。