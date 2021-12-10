吸引科技公司入駐 阿法瑞塔、福賽斯郡籲建「科技走廊」

阿法瑞塔(Alpharetta)和福賽斯郡(Forsyth)的官員將要求喬州 議會將Ga. 400高速公路的一段畫為「科技走廊」(Technology Corridor)。

阿法瑞塔市行政官雷格斯(Bob Regus)表示，如果獲得批准，沿著Ga. 400高速公路的14哩區域將成為專業科技的成熟樞紐。

在本周市政會議上，該市市議會批准了一項決議，要求州議員畫定Ga. 400從 Mansell Road.以北到20號州道的區域。

周二，該市助理行政官德卡德(James Drinkard)表示，該提案預計將在1月份的下屆立法會議開始時提出。

阿法瑞塔和福賽斯郡近年都專注於吸引科技公司入駐。

根據該決議，在阿法瑞塔，有82%的工作居民受雇於該市的700家科技公司。這些公司占了亞特蘭大都會 區頂級科技公司的四分之一。

據該市稱，Tech Alpharetta是該市於2016年成立的非營利組織，擁有55家初創公司，在全球開展業務，並在喬治亞州 創造了1600多個新工作崗位。

在福賽斯郡，規畫中的118畝科技園區預計將為科技業創造700個工作崗位。