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美光科技亞城建設計中心 估創造500職位

【亞特蘭大訊】

近期微晶片製造商美光科技(Micron Technology)宣布，明年1月將在亞特蘭大打造一個新的設計中心，預計將會為亞特蘭大創造500個新的工作崗位。

美光科技總部位於愛達荷州，是全球第四大半導體公司。美光在全美其他五個州和17個國家和地區設有辦事處。此次亞特蘭大中心將會有辦公室、數據中心和研發業務。中心將會聘請計算機晶片研究人員、計算機硬體研究人員，以及電氣和電子工程師。中心將成為公司的關鍵存儲器設計和工程基地之一。雖然公司並沒有給出投資預算，但是預計將會創造500個職位。

對於美光科技選址亞特蘭大，公司技術和產品執行副總裁戴博(Scott DeBoer)表示，亞特蘭大作為一個新興的高科技創新中心，是公司擴張的戰略性部署。美光科技新中心的建立受到了喬州政府和亞城各個大學的歡迎。其建立將有助於與亞特蘭大各個大學的合作，並幫助公司增加人才儲備。除了喬治亞理工(Georgia Tech)外，公司還打算與愛默蕾大學(Emory)、莫爾豪斯學院(Morehouse)、斯佩爾曼學院(Spelman)和喬治亞大學(UGA)建立聯繫。

喬治亞理工校長卡布雷拉(Ángel Cabrera)表示，該校作為美國領先的研究型大學之一，擁有半導體行業核心的獨特優勢，非常期待與美光合作。喬州州長坎普(Brian Kemp)和其他州官員也對美光的到來表示了歡迎。目前政府與美光科技簽署的詳細條款還沒有公布。

除了美光科技外，近幾年有不少公司也選擇在亞特蘭大開設分部。例如，谷歌、微軟、臉書、旅宿平台Airbnb，以及南韓微晶片公司SK等，均有分支或中心，大部分都集中在喬治亞理工附近區域。(楊欣欣)

亞特蘭大 晶片 喬州

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