全美罪惡之城 亞特蘭大第7 賭城蟬聯榜首

全美罪惡城市排名

金融網站WalletHub近日比較了全美182個城市—包括人口最多的150個，以及每州至少兩個最大城，根據七個面向：憤怒和仇恨，嫉妒、暴食和惡習(Excesses & Vices)、貪婪、情慾、虛榮和懶惰等做出「罪惡之城」排名。結果，拉斯維加斯繼續蟬聯全美之首。之後是聖路易、休士頓 、洛杉磯和丹佛。美東南區中亞特蘭大排名第七，邁阿密則名第八，田納西州 曼菲斯則為第十。

該排名中的並以37個指標來檢查評定七個面向。其中，憤怒和仇恨面向中的指標包括了每千人中暴力犯罪 數及性侵數、仇恨團體數、大規模槍擊案以及恐怖攻擊數；嫉妒面向中包含了每千人竊盜及詐騙數；暴食和惡習面向中涵蓋了肥胖率、酗酒率、吸菸率、每千人酒駕致死數、用藥過量致死數，以及債務及收入比率等；貪婪面向中檢視了每千人賭場數；情慾面相則包括了青少年懷孕比率以及人均成人娛樂商店數等；虛榮面向中涵蓋了人均整形及日光浴沙龍數；懶惰一面向中則包括了高中輟學率，每周工作時數，擔任志工率及每日看電視時數等。

聖路易在憤怒和仇恨，以及暴食和惡習兩個面向上排名首位；阿肯色州小岩城(Little Rock)在忌妒上奪冠；最為貪婪及最情慾的城市則分別為內華達州雷諾(Reno)及休士頓；洛城居民的虛榮心全美之冠；而路易斯安那州巴吞魯日(Baton Rouge)的居民則為全美最懶。

亞城在各面向上排名較前的為：忌妒排名第四，情慾排名第五位，虛榮則排名第九。

而亞城民眾相較於其他城市，似乎較不貪婪，也較無暴食和惡習。這兩面向亞城排名分別為第179位及第85位。

休士頓與亞城類似，排名最前的面向為虛榮及忌妒，分別名列第八及第九。在情慾面向上則排名全美第11。

此外，亞城與拉斯維加斯、奧勒岡州波特蘭以及佛州坦帕並列，有著人均最多的成人娛樂場所。

完整排名可查看：wallethub.com/edu/most-sinful-cities-in-america/29846。