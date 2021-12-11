路州社區領袖籲選區重劃公正透明 關係未來十年公眾權力與福利 應展現各方代表性 加強翻譯服務

選區重劃線上論壇主持人Morgan Shannon。(螢幕截屏)

路易斯安那州少數族裔社區領袖與州眾議員 在一場線上論壇中，一致強調公正、公平、公開與透明的選區重劃，才能讓方方面面不同的主張與利益展現在公共政策之中，政府進而更好地服務大眾。其中代表亞裔 的與會者指出，2021年人口普查 結果顯示新奧爾良亞裔增加了一倍，亞裔在整個社會中被有意義的代表非常重要，亞裔社區需翻譯服務，以便要努力和各族裔社區連接，並讓大家聽到亞裔的聲音。

這場於11月底舉行的「路易斯安那州選區重新劃分：為公平地圖而戰」線上會議，是由公平與正義權力聯盟(Power Coalition for Equity & Justice)、Spotlight PR、和少數族裔媒體服務中心(Ethic Media Services)組織，參與的社區領袖有平等與正義權力聯盟副主任Morgan Shannon，路易斯安那州眾議院第 93 區眾議員 Royce Duplessis，VAYLA 新奧爾良執行董事Jacqueline V. Thanh，權力聯盟/南方社會正義聯盟重新劃分研究員Carlos Pollard Jr.，NOLA Garifuna 社區服務Denise Ramos等，討論當前選區重新劃分過程、與少數族裔社區的利害關係，為什麼爭取公平劃分中需要更多社區聲音，及努力爭取為少數族裔帶來公平正義的重劃選區。

路州立法機構重新劃分選區委員會在該州各地展開的十場巡迴介紹活動，目前還剩下四場公聽會。第一場巡迴介紹會是於10月在門羅(Monroe)舉行，最後一場公聽會將於2022年1月20日在路州首府巴頓魯治(Baton Rouge)舉行。參與論壇的州眾議員、重新劃分選區委員會委員杜普萊西斯(Royce Duplessis)表示，巡迴會議旨在社區中了解和徵求民意。公聽會結束後，該委員會將於2月討論兩到三週並達成協議後，地圖將被公開，送交全體立法機構審議。立法機關批准後，會交由州長簽署成為法律。

與會者表示，重新劃分選區並不僅僅是誰當選的問題，主要在於民選官員有義務代表所有的民眾，聽到社區的聲音，「為了讓立法者為我們服務，他們需要了解我們的需求。適當的選區重劃可以提高少數族裔的代表性，才能讓我們的聲音被聆聽。」

越南裔的杰奎琳·陳(Jacqueline Thanh)指出，早在新冠病毒疫情之前，美國就有排斥和仇外心理的歷史。亞裔社區雖日益多樣化和不斷擴大，但仍有些政治冷漠感，主要是由於缺乏有意義的對外活動。她表示，亞裔應努力學習駕馭美國文化、社會和政治的動態，但是在語言限制下，欠缺翻譯資訊對非英語為母中的社區有負面影響，這一嚴峻的現實也影響到亞裔社區，因此翻譯是項必須的服務「絕非可有可無」，決策者應重視亞裔的這項需求。