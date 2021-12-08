北卡保守派華人 為州長候選人羅賓遜助選

由華人發起資助的募款餐會，支持羅賓遜(Mark Robinson，圖中非裔男士)競選下一任州長。(記者王明心／攝影)

由華人 主導，北卡 一些保守派華洋人士日前在雲會所(G58)舉行募款餐會，支持現任副州長羅賓遜(Mark Robinson)競選下任州長。羅賓遜說亞裔 在美勤奮工作，為的就是實現美國夢。他的從政使命是讓美國繼續成為給人成長、希望，和機會的國家。

陳海娜(右)和陳高怡(Chloe Chan)以中英文共同主持餐會。(記者王明心／攝影)

陳海娜和陳高怡(Chloe Chan)以中英文共同主持餐會。她們特別介紹6位因不堪西岸政治和社會風氣，從加州搬來北卡居住的參加者。在場孩童為聚會唸誦美國效忠誓詞，高中生黃凱麟(Kai Wong) 帶領大家謝飯禱告。

羅賓遜來自綠堡(Greensboro)一個有十個孩子的貧寒家庭，屋子沒有暖氣、空調，也沒有可供洗澡的淋浴設備。經常遭受家暴的母親有堅定信仰，常用她只到五年級的程度教他們聖經，奮力把孩子拉拔長大。羅賓遜說母親的榜樣，讓他明白只要努力工作就能取得成就。

高中時，羅賓遜加入陸軍預備役，服了三年的醫藥兵役。畢業後在北卡州立農工大學半工半讀，歷經不同行業，包括和妻子一起經營日托中心，也繼續到綠堡北卡大學攻讀歷史。

北卡副州長羅賓遜(Mark Robinson)闡述他的政治理念。(記者王明心／攝影)

他原本希望成為一名教授，但2018年一場演講改變了他的人生。他在演講中反對綠堡市議會，捍衛第二修正案。這場演講視頻迅速走紅，迄今已有超過2億的線上流覽量。

這次演講後，羅賓遜開始四處傳播保守主義理念：保護未出生孩子的生命、捍衛第二修正案、給予父母對孩子教育的控制權、支持執法、解決退伍軍人的護理問題、實施選舉改革等。2019年他競選副州長，成為北卡第一位非裔副州長，現繼續往成為北卡第一位非裔州長的路前進。

(上)在場孩童唸誦美國效忠誓詞，(下)黃凱麟(Kai Wong) (左一)帶領大家謝飯禱告。(記者王明心／攝影)

餐會前羅賓遜與一些僑界社團領袖交流，給與會者留下深刻印象。以私人名義參加的南北卡商會創會會長楊華東說羅賓遜出身清苦，知道世間酸甜苦辣，敢於直面真相，挑戰「政治正確」，具備許多政客缺乏的坦誠。他說羅賓遜修正美國扭曲教育系統、避免泛自由主義、客觀正視種族歧視、鼓勵以家庭為單位的社會主體、回歸保守理性價值觀，與亞裔價值觀有很多相似之處。會長王晴讚賞參加的會員能運用自己的影響力，提升華裔商界在主流的參與。他說藉此，華人能更加了解政界人物理念，主流政要也能更加認識華人社區。