豐田北美首家電動車電池製造廠 落腳北卡

豐田汽車將在北卡設立其在美第一家電動車電池廠。(取自豐田汽車推特)

北卡 州長庫伯(Roy Cooper)6日宣布，豐田 汽車(Toyota)將在北卡中部的朗多福郡(Randolph)建立該公司在北美第一家電動車電池製造廠。豐田頭期將投資 12.9億，創造至少1750個就業機會。在美國不斷增長的清潔能源經濟中，北卡將因此更具領導地位。

豐田汽車北美公司首席執行官Ted Ogawa指出，未來的交通工具將是電氣化，工廠所在的Greensboro-Randolph Megasite是讓這個未來成真的理想地點。北卡為其投資提供了合適的條件，包括基礎設施、高品質教育體系、能獲得多樣化和熟練的勞動力，以及一個歡迎經商的環境。

該公司表示，他們正努力於2050年前實現汽車的碳中和，承諾新工廠將用100%的可再生能源來生產電池。北卡商業部說明，這一新工廠將先為豐田油電混合車(hybrid)生產電池，之後要長期為純電動車生產電池。目前電動車占豐田汽車北美公司銷量近25%，該公司預計，到2030年，這一比例將增加到70%。

庫伯說豐田選擇北卡作為製造電動車重要部分之地，不但創造高薪就業機會，還將世界帶向一個更健康的環境。豐田這一個決定將北卡置於清潔能源工業的中心。

根據商務部，此專案將由該州經濟投資委員會批准的過渡性就業發展投資基金(JDIG)推動，這是有史以來北卡頒發的第一個此類JDIG。此協定要求在第一階段撥款中，將750萬元轉入該州的工業發展基金公用事業帳戶，幫助該州的農村社區，為必要的基礎設施升級提供資金。

如果豐田能增加工作崗位到3875個，投資增加到30億，就能開始第二階段的補貼，公用事業帳戶也將獲得額外的資金。如同JDIG其他撥款一樣，只有在公司已實現就業和投資目標，並由商務部和稅務局對公司業績進行驗證後，州政府才會支付。

北卡商務部表示電池廠新崗位的工資因職位不同而異，平均6萬2234元，每年為該地區增加1億元以上的工資。當地目前的平均年薪是3萬7865元。據估計，豐田將在20年內為北卡經濟帶來至少95億元的增長，而由於未來規模的擴展，北卡經濟最終可增長近350億元。