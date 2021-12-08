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現代奴隸制 南喬州農場剝削移工 24人遭起訴

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州南區代理聯邦檢察官埃斯特斯日前在記者會宣布「盛開的洋蔥行動」起訴書。其中有24名遭控重罪，包括人口走私和文件欺詐。(喬州南區聯邦檢察官辦公室)
喬州南區代理聯邦檢察官埃斯特斯日前在記者會宣布「盛開的洋蔥行動」起訴書。其中有24名遭控重罪，包括人口走私和文件欺詐。(喬州南區聯邦檢察官辦公室)

根據日前公布的一份聯邦起訴書，南喬治亞州的農場仍存在著人口販賣，並將移民工人困在不人道的惡劣工作環境中的「現代奴隸制度」(modern-day slavery)。

受害者包括了100多名被由墨西哥和中美洲「走私」來美，在「殘酷不人道」環境下工作的勞工。據指稱，在槍枝的脅迫下，有些人被迫徒手挖洋蔥，每挖一桶只能賺20分錢。至少兩人在工作中喪生，另一人則稱多次遭到強姦。

工人指稱，不在田裡時，他們便被關押在被電圍欄包圍的營地，或狹窄的生活區裡，環境髒污，幾乎沒有食物或乾淨的飲用水。

喬州南區聯邦檢察官辦公室的新聞稿指出，有24人及其犯罪相關的企業因長期存在的剝削正面臨一系列重罪起訴。VICE新聞網報導，此一調查行動動員了多方機構合作──被稱為「盛開的洋蔥行動」(Operation Blooming Onion)，可能是美國有史以來規模最大的人口販賣和簽證欺詐調查行動之一。

在起訴書中，只有兩名被告為南喬州的企業主，其他大多數是勞務承包商或招聘人員。他們對於工人的虐待具有多種形式：包括收取違法的交通費、食宿費等；雖然勞工們被設定為從事農業工作，但一些人被非法要求從事草坪護理、建築和維修工作；為防止逃跑，被告還會非法沒收工人的護照和身分文件。起訴書中還說，同謀者並相互販賣和交易工人。

起訴書中稱此犯罪發生在南喬州的Atkinson、Bacon、Coffee、Tattnall、Toombs和Ware各郡。

策畫人口販賣的犯罪團體從中獲利超過2億元。共謀者面臨的指控包括郵件欺詐和郵件欺詐陰謀、強迫勞動和強迫勞動陰謀、洗錢陰謀和證詞竄改。

喬州法律服務計畫農場工人權益部律師Solimar Mercado-Spencer說，這種情況在喬州已行之有年，但由於發生在農村，所以很少人知道。

「你只知道你在超市買了洋蔥，但不知道它們來自哪裡。這些受害者正是讓我們能在疫情間吃飽喝足所不可或缺的農場工人。」

根據起訴書，受剝削的外國勞工是以詐欺形式使用H-2A客工簽證計畫進入美國。H-2A在喬州發展蓬勃，因為國內農民難尋。根據聯邦外國勞工認證辦公室(Office of Foreign Labor Certification)的數據，喬州在2020財年有2萬7614個H-2A職位獲批准，高於2010財年的約5500個。喬州更是僅次於佛羅里達，為全美H-2A勞工第二多的州。

根據H-2A計畫，工人在美的合法身份取決於是否繼續受雇於擔保簽證的一方。Mercado-Spencer說，這使工人處於不利地位。

「他們很難離開，因為簽證與現在的雇主綁在一起。這就是H-2A簽證的問題，它給了雇主對工人太多的控制權。」

該區代理聯邦檢察官埃斯特斯(David Estes)表示，若民眾知悉人口販賣受害者或有相關線索，可致電通報熱線：1-888-373-7888。

喬州 勞工 簽證

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