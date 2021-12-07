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杜克能源與霍尼韋爾合作 打造北卡大型液流電池

記者王政賢╱北卡羅來納州報導
杜克能源公司將與霍尼韋爾合作，建造北卡首個大型液流電池系統。(杜克能源網站)
杜克能源公司將與霍尼韋爾合作，建造北卡首個大型液流電池系統。(杜克能源網站)

杜克能源公司(Duke Energy )宣布，該公司位於北卡夏樂西部的加斯頓郡(Gaston)霍利山(Mount Holly)的新興技術和創新中心將與霍尼韋爾(Honeywell)合作，建造北卡首個大型液流電池系統(flow battery system)。

目前光伏儲能系統通常的蓄電池都是電化學儲能，它是利用化學元素做儲能介質，充放電過程伴隨儲能介質的化學反應或者變化。主要包括鉛酸電池、液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池等，目前應用以鋰電池和鉛蓄電池為主。

總部在夏樂的霍尼韋爾推出了一種新的液流電池技術，可與可再生能源配合使用，以滿足可持續能源存儲的需求。新型液流電池使用安全、不易燃的電解質，可將化學能轉化為電能以儲存能量以備後用，同時滿足公用事業的環境、壽命和安全目標。

霍尼韋爾的新技術為公用事業提供了更大的靈活性和更長的持續時間。電池存儲能量可在沒有風能和太陽能、停電和電網容量充足時使用。它可儲存和放電長達12小時，超過了鋰離子電池只能放電4小時的限制。電池採用可回收組件設計，不會隨著時間推移而降解。

霍尼韋爾將於2022年向杜克能源提供40萬瓦的電池。霍尼韋爾並計畫從2023年開始部署60兆瓦的公用事業規模試點計畫。

據指出，與其他儲能電池相比，液流電池具有設計靈活、充放電應答速度快，性能好、電池使用壽命長，電解質溶液容易再生循環使用、選址自由度大、安全性高、對環境友好、能量效率高、啓動速度快等優點。 除了可用作太陽能、風能發電過程配套的儲能裝置，還可用於電網調峰，提高電網穩定性，保障電網安全。

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