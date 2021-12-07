夏樂宣布建立2.5億基金 促進種族平等

日前在夏樂Johnson C. Smith大學(JCSU)所舉行的社區成員和公民領袖聚會上，市長萊利斯(Vi Lyles)宣布了一項斥資2.5億、公部門與私部門的合作計畫，以促進該地種族平等。其中夏樂市和其他公共來源將投入8000萬，私人慈善事業將投入9700萬元。

萊利斯表示，私營部門的承諾和投資 ，可補充和加強公共部門、社區和基層組織的工作。此計畫的願景是建立公私夥伴關係，以實現種族平等、社會正義、經濟機會和向上流動。

這2.5億將通過四個關鍵工作來解決不平等問題並消除機會障礙：彌合數位鴻溝和建立數位平等中心；投資夏樂的六個「機會走廊」(Corridors of Opportunity)社區； 將JCSU轉變為以職業為中心的頂級傳統非裔 大學；並通過在私人公司內提拔更多非裔領導人來確保組織致力於種族平等。

夏樂行政領導委員會(Charlotte Executive Leadership Council)回應市長呼籲，要求企業做出回應，成立響應團隊，由夏樂地區商業聯盟(Charlotte Regional Business Alliance)總裁兼首席執行官Janet LaBar和安永夏樂管理合伙人Malcomb Coley領導，並在過去18個月中與90多位企業和社區代表合作進行了計畫開發。

來自杜克基金會(Duke Endowment)的4000萬元將用於JCSU的工作流程，其他私營部門捐款包括：美國商業銀行2500萬；Lowe's的1000萬；Truist銀行的800萬；Atrium Health的610萬，以及夏樂皇后大學的570萬等。