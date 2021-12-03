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艾布蘭宣布參選喬州州長 或再戰坎普

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
艾布蘭(Stacey Abrams)宣布參選2022年的喬治亞州州長。(艾布蘭臉書)
艾布蘭(Stacey Abrams)宣布參選2022年的喬治亞州州長。(艾布蘭臉書)

民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)1日宣布將參選2022年的喬治亞州州長，屆時可能會與共和黨的現任州長坎普(Brian Kemp)再度對決。

艾布蘭以錄製影片的方式宣布參選，她承諾爭取經濟平等和擴大醫療保健服務，「喬州的機會和成功不應由郵遞區號、背景或權力來決定。」

艾布蘭在2018年以不到1.4%的差距輸給了坎普，這是幾十年來票數最接近的喬州州長選舉。當時她指控，該場選舉投票權遭「侵蝕」並拒絕承認失敗，此舉使她成為許多民主黨人的偶像、保守派的眼中釘。

雖然敗選，但艾布蘭未曾在喬州政治缺席。她抨擊坎普對抗疫情的方式、修改投票法以及拒絕擴大醫療補助計畫(Medicaid)。她並成立了一個組織Fair Fight為選舉平權努力，該組織目前已成為募款超級機器，自成立以來已籌募超過1億元，以至於共和黨洛夫勒(Kelly Loeffler)最近也成立了一組織Greater Georgia，試圖抵消其影響力。

艾布蘭的陣營於1日(周三)提交了競選文件，選戰將由她的長期助手格羅-沃戈(Lauren Groh-Wargo)領導。預計初步計畫將包括與喬州民眾的小規模會議和募款。

目前，民主黨尚無其他人宣布參選。共和黨目前宣布參與初選者除了坎普外，還有前民主黨州議員瓊斯(Vernon Jones)。川普力挺的前聯邦參議員普度(David Perdue)則尚未公開表態。

喬州 民主黨 共和黨

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