亞特蘭大市長決選 47歲狄更斯勝出 得票率63.7%

狄更斯(Andre Dickens，圖前)擊敗市議會議長摩爾(Felicia Moore)，成為亞城第61任市長，圖為他11月30日晚間發表勝選演說。(美聯社)

11月30日舉行的亞特蘭大 市長決選(runoff)結果出爐，現任市議員狄更斯(Andre Dickens)以63.7%的得票率，擊敗市議會議長摩爾(Felicia Moore)，成為亞城第61任市長。

在這場市長選戰中，狄更斯專注於公共安全和恢復「亞特蘭大之魂」(soul of Atlanta)。他克服了早期低迷的知名度和民調，在上個月初的市長選舉中，擠下前市長里德(Kasim Reed)，獲得了最後決選資格。

決選的另一位候選人摩爾，因上一場選舉得票約41%，被認為決選勝算很大，沒想到之前得票率僅約23%的狄更斯，以行動力、名人背書和籌款優勢後來居上。

47歲的狄更斯在喬治亞理工學院獲得工程學位，後來在喬治亞州 立大學(GSU)獲得公共管理碩士，與前妻育有一女。

狄更斯目前是非營利組織TechBridge的首席開發長，該組織試圖以科技推動城市發展。他還建立了一套培訓技術人員的計畫，以增加他們在亞城獲得高薪工作的機會。

儘管犯罪率在本次選戰中占主導地位，但狄更斯在其勝選演講中更關注於促進亞城的公平。他表示，較富有的白人和較窮的非裔居民間，存在著巨大鴻溝，他想恢復這座城市的靈魂，並打造為所有居民的機會燈塔。

「這座城市正面臨多代貧困，也是全美收入不平等最嚴重的地方。我們也正在抵抗亞城的犯罪高峰。」狄更斯說，「我們的敵人是無家可歸、絕望、失業、種族主義、貧困及暴力。」

州長坎普(Brian Kemp)在推特上祝賀狄更斯，表示「期待與他合作打擊犯罪，刺激經濟發展，以確保亞城和喬州 更光明的未來。」