2021年台灣盃高球賽 80球友揮桿競技

喬治亞州台灣高爾夫球協會在亞特蘭大的Sugar Creek球場，舉辦2021年台灣盃高爾夫球大賽。 (TGA提供)

喬治亞州 台灣高爾夫球協會(TGA)日前在亞特蘭大 的Sugar Creek球場，舉辦了2021年台灣盃高爾夫球大賽。賽後並舉行歡送僑教中心主任賴麗瑩及慶祝餐會，並頒發優勝者獎盃及摸彩。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、僑務諮詢委員呂志全、黃美美及僑務委員王祥瑞均蒞臨為球友們打氣，並參加比賽。

此比賽由該會TGA服務團隊擔任總策畫，本次80位參賽全數額滿。

將榮調返台的賴麗瑩說，來亞特蘭大雖然不到兩年，但常參加TGA活動，覺得大家既親切又熱情。她預祝TGA永遠活力滿滿，會務興隆。

前會長王德表示，當天是球隊的五周年慶，而且球員越來越多，幕後最重要的推手就是前會長夫人Jessica Yang，特別感謝她和夫君楊芳庭五年來的無私奉獻與照顧。

TGA會長郝慰國(右)頒獎給女子組總冠軍高妹(左)。(TGA提供)

賽後慶祝活動及餐會上，會長郝慰國感謝大家的參與，籌辦的義工及協辨單位的贊助，他並歡迎來自北卡 夏樂市的兩位球友。

當天大家一同享用阿兵哥餐廳提供的三種口味便當，摸彩活動協會秘書長宋弘彥、前會長楊芳庭及前秘書長Jessica Yang共同主持。

男子組冠軍余永青(右)及TGA會長郝慰國(左)。(TGA提供)

當天女子組前三名依序為：Grace Kao、Yen Fang、Wu Ping。男子組前三名：Yu Young Qing、Zhu Lin Hu、Dan Liu。A組團體冠軍為Eric Peng、Rainbow Peng、Tom、John Lin。A組兩組並列亞軍：Steven Hao、Jolin Lin、Kevin Lu、Dr. Lee；以及Willie Chen、Hermann Lin、Eric Leu、Sylvan Lee。B組冠軍為：Alice Lin、Victor Gu、Kevin、Jerry Liu。B組兩組並列亞軍：王翼龍處長、Judy Lung、Gilbert、Bill Chen ；以及Eric Hsu、Hsieh Fei、Hong Bing、Hank Lai。