作者專業保險經紀人Belinda Shu

美國家庭保險 公司(AMFAM)熱愛寵物並了解它們是您家庭成員之一。雖然你的狗提供了很多愛和歡笑,但它們也可能是一種潛在的負擔。這就是為什麼我們要確保您了解您的狗如何影響您的房屋保險,並確保您的家不僅得到保護,而且為您的狗也提供適當的保護。

我的房屋保險如何涵蓋我的狗?

如果您在AMFAM有房屋、出租房、承租人或公寓保險,這些保單提供狗責任保險:一種針對責任索賠的財務保護形式,包括因意外人身傷害或某人財產損壞而提起的訴訟。也包括在您的狗傷害他人時支付醫療費 用或在您的狗破壞他人財產時幫助支付費用。

請注意,您的房屋保險不承保您的寵物對您家造成的損害,例如您的狗在您的沙發上咬破一個洞或刮傷您的門或木製品,而且您的房屋保險也不包括您和您家庭成員的傷害。

房屋保險是否涵蓋狗咬傷?

無論您是遛狗還是在家中的院子裡玩耍,如果您的狗咬人或咬另一隻狗,房屋保單的責任部分將幫助您承保。請記住,狗會因為恐懼、保護自己的領地、糾正另一隻狗的行為或其他原因而咬人。由於狗咬傷的發生有多種原因,提示以下,以防止您最喜歡的家庭寵物咬人:

1)用狗帶拴住您的狗。

2)不要讓您的狗與陌生人或孩子一起無人看管。

3)確保人們尊重您的狗的空間。

4)給您的狗絕育,這有助於減少它們性慾和與其他狗打架的慾望。根據國家犬類分析報告,絕育的狗咬人的可能性要低三倍。

5)讓你的狗有社交。這樣它在正常的社交環境下就不會緊張或害怕。

6)為您的愛犬報名參加狗訓練班。它不僅可以幫助您的寵物學習更好的行為,還可以教會您成為一名優秀的寵物主人。

不僅僅咬傷會導致責任事故。如果你過度興奮的狗跳到某人身上,把他們撞倒並摔斷了手腕,你將能夠在責任保險的幫助下支付他們的醫療費用。

房屋保險狗種限制

不幸的是,並非所有的狗都符合保單的標準。雖然大多數犬種不會影響您獲得房主保險的資格,但有些犬種需要額外考慮,同樣特別要注意,您的狗以前的歷史(例如咬人的歷史,如果它們被訓練或用作攻擊犬或護衛犬),它們可能會受到危險犬責任限制. 我們不能涵蓋以下犬種,包任何以下列出的品種的混合:Akita, American Pit Bull Terrier (also known as an American Staffordshire Terrier, Bull Terrier or Staffordshire Terrier), Chow Chow (also known as Chow), Rottweiler and Wolf hybrid (wolf mixed with any breed)。

請注意:以上資訊不應該解讀為稅務,法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC) 提供。需要進一步的信息和諮詢,請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在喬治亞州 最大的保險代理處。累積了豐富的經驗,為您選擇最合適的保單。