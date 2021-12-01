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防止租戶被驅逐 喬州擬加速租金援助

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州面臨驅逐的租戶日前聚集抗議，要求州政府加速對於租戶援助資金的發放。圖為美國鄰里援助公司(Neighborhood Assistance Corporation of America)首席執行官馬克斯(Bruce Marks)到場聲援。(美聯社)
喬州面臨驅逐的租戶日前聚集抗議，要求州政府加速對於租戶援助資金的發放。圖為美國鄰里援助公司(Neighborhood Assistance Corporation of America)首席執行官馬克斯(Bruce Marks)到場聲援。(美聯社)

為防止租客遭到驅逐，喬治亞州官員上周向聯邦財政部，提出加速租客補助發放的新計畫，以期保住已獲聯邦撥款的經費。

若該提案被拒，喬州可能將因此失去聯邦首輪租金援助5.5億資金中的部分經費。

該州規畫與預算辦公室主任法爾(Patrick Farr)表示，州官員正在開發一種工具，用於有效查核租客是否得到幫助。

根據美聯社報導，喬州租金援助分配進度緩慢，至11月中旬，5.5億元中只有不到10%已使用。這筆錢是國會批准用於全美的465億租金援助的一部分，其中另外還有4.37億元將用於喬州。

根據財政部的數據，截至9月30日，全美該資金支出已超過100億，且整個夏季的支出步伐都在加快。聯邦最高法院8月下旬重啟驅逐令，官員們認為這筆錢可避免出現新一波房客驅逐潮。

發放該筆資金較慢的州，將可能遭聯邦財政部收回部分經費，並將其重新分給發放補助給房東、房客效率較佳的地區。根據全美低收入住房聯盟一份最新報告，全美有超過30個州可能面臨該筆經費遭收回的風險，其中包括喬州、俄亥俄州、亞利桑那州和田納西州。

截至9月底，大多數州的第一輪撥款已超過10%，紐約、加州、伊利諾州和新澤西州表現尤其出色，已撥款比率介於71%至90%。

面臨驅逐的喬州租戶上周發起抗議表示，他們一直努力聯繫負責租金援助計畫的官員，但卻被刁難要求額外文件，或將他們推給其他機構處理。

為保住經費，喬州已向財政部提交計畫，將穩定提高處理速度，並預計在接下來的幾個月，增加服務的戶數及提高分配的金額。

截至11月12日，該州仍有約3萬3000份申請還在等待撥款，預計每位申請人平均可收到到6300元。

美國鄰里援助公司(Neighborhood Assistance Corporation of America)首席執行官馬克斯(Bruce Marks)表示，該州改善計畫中的許多措施本應在幾個月前實施。

州官員表示，他們在實施計畫時遇到了許多障礙，包括聯邦不斷更改的指導方針，還要求不斷更新線上系統。

該計畫中還確定了喬州將在全州13個地區，派出外部協調員(outreach coordinators)，以提高民眾對該計畫的認識並協助申請。

喬州 租金 財政部

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