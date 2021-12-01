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夏樂感恩節遊行 敦煌、飛天藝術團秀東方之美

記者王政賢／北卡羅來納州報導
敦煌藝術團成員在開始遊行前合影。(敦煌藝術團提供)
敦煌藝術團成員在開始遊行前合影。(敦煌藝術團提供)

北卡夏樂於11月24日舉辦了感恩節75周年大遊行。當晚共有9個高中軍樂隊、4個社區軍樂隊、28個專業單位、13部花車、7個特別表演團體以及8個巨型氣球參與，其中閃閃發光Novant Health圓形會標開道，為遊行掀開序幕。

夏樂第75屆感恩節大遊行標誌。 (取自WBTV螢幕)
夏樂第75屆感恩節大遊行標誌。 (取自WBTV螢幕)

高中軍樂隊演出。 (取自WBTV螢幕)
高中軍樂隊演出。 (取自WBTV螢幕)

接到邀請並只有五周時間準備的夏樂敦煌藝術團和飛天藝術團，連夜開會研究節目並積極排練，成績亮眼，成為當晚在電視上表演達兩分半鐘的三個團體之一。

飛天舞蹈團的兩位主力小演員蔣江美(左)和美瑤。(敦煌藝術團提供)
飛天舞蹈團的兩位主力小演員蔣江美(左)和美瑤。(敦煌藝術團提供)

敦煌藝術團創辦人李瑤瑤說，能代表華裔及亞裔展現東方之美令人驕傲，她很珍惜這樣的機會。當天由藝術總監張靜擔任總導演，Cissy 梁、雪梅、董華彬、郝蘋和嘉彥擔任輔助導演，羊亞平和熊寶寶任組長，飛天舞蹈團的青少年領舞，共有從10歲到60歲的31人參加，沿途獲得掌聲不斷。

消防隊遊行隊伍。 (取自WBTV螢幕)
消防隊遊行隊伍。 (取自WBTV螢幕)

另外參加的還有夏樂Novant健康集團、夏樂消防隊、國民警衛隊預備隊、Food Lion 、Lowe's等花車。夏樂市長萊爾斯(Vi Lyles)特別乘著馬車前來。另外還有南北卡選美小姐、軍樂隊的精彩表演。

滑冰氣球遊行隊伍。 (取自WBTV螢幕)
滑冰氣球遊行隊伍。 (取自WBTV螢幕)

敦煌藝術團在觀禮台前表演。(取自WBTV螢幕)
敦煌藝術團在觀禮台前表演。(取自WBTV螢幕)

參加遊行的敦煌團員崢崢表示，華人要把握機會展示文化，增進交流和友誼，這樣將有助於消除種族主義。她說，這次舞蹈團所到之處受到熱情歡迎，成員們都很欣慰。

敦煌藝術團行進中表演，街道兩邊觀眾夾道歡迎。(敦煌藝術團提供)
敦煌藝術團行進中表演，街道兩邊觀眾夾道歡迎。(敦煌藝術團提供)

遊行 導演 北卡

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