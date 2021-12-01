Omicron恐衝擊美國 專家：歲末佳節勿忘防疫

北卡衛生部提醒民眾在歲末佳節期間要注意防疫。(取自北卡衛生部臉書)

南非兩周前發現新變種病毒Omicron ，是否會對美國造成衝擊？北卡 衛生部(NCDHHS)提醒，歲末佳節陸續到來，民眾除了維持戴口罩、勤洗手、保持社交距離的習慣外，建議減少群聚外出，儘量待在家裡用餐，慶祝活動也最好從電視電腦觀看參與，以避免病毒傳播。

教堂山北卡大學的傳染病專家沃爾(David Wohl)博士接受新聞與觀察家採訪時表示，新變種有更強的傳播力，並規避來自自然感染或疫苗 的免疫。他說，人類免疫系統很複雜，只能謹慎樂觀的預估接種疫苗者可以產生足夠反應，並有效避免重症發生。

根據華府McClatchy報導，新變種可能在幾天內在美國境內出現，沃爾說，儘管美國現有旅行禁令，也只是推遲發生，不可能完全阻止，北卡也勢必將出現病例。

他說，目前北卡幾乎所有新冠肺炎病例都是Delta變種，Omicron能否擊敗Delta還未可知，但至少疫苗保護人體免受Delta病毒的侵害。

北卡衛生部11月29日的資料顯示，全州至今有1萬8714人因COVID-19死亡，有72%的成年人完全接受接種。

而喬治亞州公衛署發言人尼丹(Nancy Nydam)也表示，該州每周實驗室都會對數百個樣本進行測序，但目前尚無發現新的變異，而隨著喬州的COVID-19病例再度上升，檢測數及測序樣本的數量也會增加。