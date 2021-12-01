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北卡飛行員山森林大火燒毀300多畝林地 州府禁露天生火

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡飛行員山(Pilot Mountain)陷入火海。(美聯社)
北卡飛行員山(Pilot Mountain)陷入火海。(美聯社)

北卡飛行員山(Pilot Mountain)自27日下午開始燃燒，至29日晚間為止，已燒毀了300多畝森林，而且還在向山下蔓延。初步估計在火勢完全熄滅前，大火可能會吞噬廣達900畝土地。北卡林業局(NC Forestry Service)發布新的全州禁止露天燒火命令，該禁令取消前，包括在自家後院生火烤肉都屬於犯法行為。

北卡消防隊員此刻還在奮勇撲滅，但山風和乾旱氣候使救火進度充滿挑戰。北卡州立公園和休閒部(NC State Parks and Recreation Dept.)表示，上周六下午接到第一次火災報警，該部隨即關閉了受到火災影響的公園，預計未來一周都不會重新開放。

北卡林業局發布禁止全州露天燃燒的禁令。(取自該局臉書)
北卡林業局發布禁止全州露天燃燒的禁令。(取自該局臉書)

北卡林業局表示，在火災影響的林地區露營的民眾，已經立刻被通知撤離。現在火勢正迅速向山下蔓延，起火原因應是人為因素，而非閃電造成。消防人員正努力把控制火勢，希望避免燒到私人土地，以免威脅到任何住家安全。

因北卡正值野火季，該局29日發布一項禁止所有露天生火的禁令，取消全州範圍內的所有燃燒許可，包括木炭和煤氣烤架、休閒燃燒烤棉花糖等食品、任何會使戶外升溫的起火、任何庭院落葉燃燒等，即日起均全面禁止，直到另行通知解禁

違反禁令者將面臨100元的罰款，外加183元的法庭費用。任何負責放火的人都可能承擔與滅火有關的費用。

飛行員山位於北卡溫莎(Winston-Salem)西北部，比周圍地理位置高出約1500呎，因其有如飛行轉盤般的標誌性地形而聞名。州官員要求人們遠離該地區，並不要使用無人機，以免干擾消防飛機進出。

北卡 解禁 州立公園

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