彭博捐1.7億 助北卡等州對抗用藥過量

根據聯邦疾病控制與預防中心(CDC)的數據顯示，2020年是美國 史上用藥過量死亡人數最多的一年；有超過9萬3000人死亡，比前一年增加了30%，而其中用藥過量死亡者中，75%與鴉片類藥物有關。為此，彭博(Mike Bloomberg)日前宣布，將在未來五年，捐出1.2億元，幫助應對美國的用藥過量危機，受災嚴重的肯塔基州、新澤西州 、新墨西哥州、北卡 和威斯康辛州均在捐助名單內。

這項新的捐款，將使彭博慈善基金會在前後八年間，累積捐出1.7億投入預防鴉片類藥物過量，該計畫早在2018年以5000萬元啓動。

在第四屆年度彭博美國健康峰會上，北卡州長庫柏(Roy Cooper)指出，北卡最近更改了幾項與鴉片類藥物過量服用相關的法律，包括將鴉片類藥物過量服用解毒劑納洛酮(Naloxone)，從處方藥物改為非處方藥；北卡還實施了一項新的法律，保護將納洛酮施予過量服用鴉片類藥物者的人，令其免於承擔任何責任。

彭博美國健康峰會於2016年創立，彭博慈善基金會並向約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院捐贈了3億元，致力於將公衛工具和策略應用於全美社區所面臨的五個關鍵挑戰：成癮和吸毒過量；環境挑戰；對青少年健康的風險；暴力；肥胖和食物系統。 此倡議並已向該學院200多名研究生提供全額學費，並支持了超過183個合作的公衛團體。