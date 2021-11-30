好久不見同學會 中佛州僑青歡聚
2021奧蘭多好久不見同學會日前在第一銀行活動中心登場，由佛州急難救助協會和中華民國僑務委員會主辦，大奧蘭多台灣商會、第一銀行、Sno tea coffee贊助，逾56名僑界青年歡聚，並遴選三位講員作專題分享；會中準備台式珍珠奶茶、點心和雞腿排焢肉便當，並贈送微笑舒壓球。
青年創業家張澔潤為土木工程碩士，目前擔任智慧運輸系統工程師，大奧蘭多台商會副會長，他以「美國就業規畫與創業」為題，分享他三年間開四家連鎖加盟輕食飲料店Frosty Fox的經驗，建議有意留在美國的留學生提早就業規畫。
心理諮商師陳思妤(Allyson)為心理諮商碩士，她以遊戲和互動，讓與會者認識心理諮商，憂鬱症、焦慮症、躁鬱症成因，以及治療方法與可用的資源。
擁有空中瑜伽執照老師的許瓊方(Veronica)為犯罪學及刑事司法博士，主講自主保護與身心放鬆，教大家如何保護自我和舒壓、伸展及放鬆，並帶著與會者做伸展運動。
當天駐邁阿密台北經濟文化辦事處僑務秘書吳佩芬、僑務委員王成章、急難救助協會會長徐國鈴、副會長梁桂台、秘書長簡雅嵐，僑務促進委員詹翠華、張熙增、鐘秀蘭等均出席。
吳佩芬感謝主辦單位，她表示，僑委會是僑胞的後盾，會全力支持活動。王成章樂見青年歡聚，希望更多新血加入，讓僑界更有活力。簡雅嵐鼓勵與會者參與認養公園的志工，並分享規畫中的淨灘活動，希望大家踴躍參與。
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