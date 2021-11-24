ILF參訪北卡最高法院 大法官講解司法制度

國際領袖基金會(ILF)北卡分會和北卡亞裔聯盟(NCAAC)會員帶著孩子參觀北卡最高法院，由大法官Paul Newby(中立者)親自接待。(ILF提供)

國際領袖基金會(ILF)北卡 分會、ILF青年委員會(Youth Council)，和北卡亞裔 聯盟(NCAAC)會員，日前獲邀參觀北卡最高法院，由大法官紐比(Paul Newby)講解美國 歷史和司法制度。

ILF北卡分會會長陳海娜表示，這是讓亞裔民眾認識美國司法架構的寶貴機會，也讓下一代更加了解國家和政府。此外，該會2022年國會暑期實習機會，已經開始接受申請，她鼓勵年輕人踴躍報名。

當天參加者從北卡不同地方而來，許多會員特地請假帶著孩子同行。紐比向大家介紹美國立國歷史、憲法、司法體制、北卡州旗的意義，以及一些在北卡發生的案例。在場孩子紛紛提問，包括如何當法官、律師等。最高法院的歷史館館長也介紹北卡過往法官的軼事，和北卡第一個法律案例。

孫道山帶著13歲的兒子孫瑞(Ray Sun)參加了活動，他說，想讓孩子對社會體制有更多了解，培養將來參與公眾事務的意識。他指出，孩子們在課堂上所學基本上只是背誦，這次能實際參觀法院，親身聆聽大法官講解美國法治根本原則，讓他們印象深刻。孫瑞說，將來自己想當律師，藉著此行了解美國的法律體制，也更進一步認識陪審團體制為何比別的審判體制更公平。

ILF青年委員會主席陳高怡(Chloe Chan)說，此行讓年輕亞裔有更多了解國家和州府體制的機會，她很感謝最高法院和大法官願意花時間接待教導。

ILF的暑期公共事務實習計畫(Civic Fellowship Program)每年遴選約30名亞裔大學生，除了頒贈獎學金並舉辦講習外，還在暑假期間安排他們到華盛頓特區的聯邦政府各行政部門正式實習八周，參觀與了解國會和白宮的實際運作，並安排各項領袖訓練課程。培訓期間會與聯邦政府官員、全球及全美各地的傑出企業家及社團領袖、 國際傑出青年等進行經濟戰略對話。2022年實習計畫已開始接受申請，有興趣者可上網：www.ilfnational.org/fellowship/。