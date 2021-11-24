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亞城市長30日決選 市議長摩爾、市議員狄更斯爭出線

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
現任市議長摩爾。(摩爾競選臉書)
現任市議長摩爾。(摩爾競選臉書)

亞特蘭大市長將在30日舉行決選(runoff)，現任亞城市議會議長摩爾(Felicia Moore)將與市議員狄更斯(Andre Dickens)一較高下，亞特蘭大憲報(AJC)針對792名選民所做的民調顯示，48%的受訪者表示，現階段該市最亟於解決的是犯罪問題，再來則是加強提供可負擔的經濟適用房(26%)。

現任市議員狄更斯。(狄更斯競選臉書)
現任市議員狄更斯。(狄更斯競選臉書)

候選人與公眾均認同，該市如果缺乏穩定、負擔得起的住屋，將成為導致犯罪的潛在因素。

最新的人口普查結果顯示，亞特蘭大的租金平均占居民家庭收入中位數的30.3%，這代表著相較起紐約市、芝加哥、波士頓、達拉斯、夏樂和西雅圖，亞城居民需花更多的錢在租屋上。

針對可負擔的住屋政策，兩位候選人大部分政見相似，兩人均希望投入更多資金在該市的住房債券(housing bond)，並建議通過給予長期居民保護的方式，阻止日益嚴重的都市仕紳化(gentrification)。兩人也都表示，將繼續在現任市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)所啟動的住屋措施基礎上，再接再厲改善住房市場與環境。

摩爾於1997年首次當選亞城市議員，2017年當選市議會議長，她表示，自己在議會中有完整的資歷，並承諾將提高問責制(accountability)和透明度(transparency)。她還會專注於城市服務，摩爾說，該市需要對其人員和設施進行再次投資，確保納稅人得到應得的服務。

狄更斯則自2013年起擔任亞城市議員，他承諾增加警員人數、逮捕幫派頭目並實施社區警衛制度。他也應允將增加經濟住房、改善基礎設施並確保現有居民有資格獲得高薪工作。

狄更斯目前已獲得巴頓斯和前任市長富蘭克林(Shirley Franklin)，以及六名市議會成員支持；摩爾則得到了警察慈善協會(Police Benevolent Association)和全美華協(NACA)的背書。

由Channel 2 Action News與AJC共同舉行的最新民調顯示，在802位受訪的選民中，狄更斯的支持率目前暫時領先摩爾5.3%。

亞特蘭大 民調 紐約市

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