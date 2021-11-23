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蒙哥馬利耆老委員會 推國際美食募善款

記者王宇平／阿拉巴馬州報導
耆老委員會董事會新任成員張灜月(左一)、終身董事陳少娟(左二)及是日參加民族服裝秀的表演者合影。(張灜月提供)
耆老委員會董事會新任成員張灜月(左一)、終身董事陳少娟(左二)及是日參加民族服裝秀的表演者合影。(張灜月提供)

由於新冠疫情尚未結束，以協助阿州蒙哥馬利市及附近地區老人生活福祉為宗旨的蒙哥馬利地區耆老委員會(Montgomery Area Council on Aging)，循去年之例，日前推出「得來速」(Drive-Thru)國際美食品嘗會慈善募款活動，受到不錯迴響。

凡樂捐該委員會「送餐上門耆老膳食服務計畫」(Meals on Wheels) 50元以上者，均可領到一份具各國口味的國際風味便當。

參加民族服裝秀的表演者。(張灜月提供)
參加民族服裝秀的表演者。(張灜月提供)

除了許多贊助廠商和個人的事前樂捐外，當天還有超過200多位華洋來賓出席了捐款領餐活動，主辦單位並在現場安排由多位蒙市華裔演出各國民族傳統服裝秀，成功總募集了超過4萬5000元善款，將作為提供老人膳食費用。

據耆老委員會董事會終身董事並擔任此募款活動志工負責人之一陳少娟表示，耆老委員會每天平均安排60多位志工，分成30多條路線，將400多份熱食按時送到無法自行準備飯食的老人家中，其中不乏年過百歲長者，志工並利用此機會並和老人互動，作為其他服務項目的參考。

參加民族服裝秀的表演者。(張灜月提供)
參加民族服裝秀的表演者。(張灜月提供)

已經擔任該活動志工達17年的陳少娟說，委員會今年還接受陳少娟的推薦，邀請張瀛月擔任董事會新任成員，她和陳鬱蔥同時也受聘擔任國際美食品嘗會慈善募款活動小組志工，傳承華人積極參與社區敬老活動的優良傳統。

張瀛月表示，亞裔目前是美國增長最快也是經濟最強勢的族裔，因此更應積極參與並關注公益慈善活動以回饋社會。另隨著時代與社會發展，人類壽命逐漸增長，加速社會老齢化，如何讓每位老人晚年都能老有所養、老有所依，將是大家必須共同努力的目標。

美食 美國 亞裔

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