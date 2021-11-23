破紀錄 喬州10月增2.1萬就業機會

喬治亞州10月份的就業 機會增長了2萬1000個，為該州有史以來以來增長最強勁的10月份之一，失業率更降至3.1%的歷史新低，這已經是喬州 連續第18個月失業率呈現下降。不過，該州上周發布的月就業報告，也顯示整體經濟雖繼續復甦，但仍未恢復到疫情 前的狀態。

此外，近幾個月來，勞工們為了追求更高的薪資、更大的目標或更好的靈活性，越來越多人辭職並跳槽到新的工作崗位。

喬州勞工署署長巴特勒(Mark Butler)表示，該州的工作機會比去年2月的水平仍短少約6萬900個，「今年喬州就業持續增長，已恢復了疫情期間所失去的90%工作崗位。」

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，上個月運輸、倉儲和零售業的招聘最為強勁，因為年末的假期為商店和物流公司增加了工作量。然而根據州勞工署的數據，喬州仍有大約30萬個職位空缺，而找工作的人數則有所下降。

求職者短缺促使許多公司提供各種激勵措施，包括加薪。根據亞特蘭大聯邦儲備銀行(Atlanta Federal Reserve)的數據，全美的平均工資在過去一年中增長了4.5%。

勞工署表示，喬州的一些大公司有超過1000個職位空缺，包括亞馬遜、Wellstar Health System、家得寶(Home Depot)、Beech Valley Solutions和Piedmont Health Care等。

然而，經濟復甦後的大部分就業市場活絡主要仰賴小企業支撐，小企業管理局(SBA)在疫情流行前的一項研究中指出，在經濟大衰退(Great Recession)之後創造的就業崗位中，62%為小公司所提供。

喬州人辭職的比例在8月份創下歷史新高，但招聘的比率也接近歷史最高點。許多人顯然正在轉行，某些行業現今的員工比疫情前更多，但其他部門—尤其是旅館、食品服務和政府—仍正苦惱人力短缺。