北卡台福教會迎佳節 分享疫情感恩故事

教會青少年幫忙發送便當和給洗手液。(記者王明心／攝影)

北卡台福教會21日在凱瑞的Harold Ritter Park舉行感恩節活動，邀請台灣 鄉親和留學生參加，逾百名民眾到場迎新敘舊、活動筋骨、述說疫情 下的感恩故事，也一起享用好吃的台式便當。

(左)李怡昌傳講基督徒感恩的意義，(右)孫曲回牧師說所有感恩歸於上帝。(記者王明心／攝影)

在疫情高峰中生下老二，經歷如同「死裡復活」過程的張君綺，和大家分享她的感恩故事。她說她是個熱愛計畫的人，舉凡家庭旅行、生日派對、辦活動等，都樂於策畫，以為一切都在自己的掌握中。

成人和兒童詩班獻唱。(記者王明心／攝影)

去年COVID在全美大爆發，她利用在家上班的便利，計畫生老二，連剖腹日期都選定，以配合老大學校假期。計畫似乎萬無一失，她在預定生產那天準時到產科報到，醒來時卻已是數天後，原來生產時因羊水栓塞昏迷過去，被送往加護病房。

老中青三代跳感恩讚美操。(記者王明心／攝影)

出院回家後，她以為終於可以安定下來，才發現傷口沒有癒合，不停滲血，再度回到醫院，學習塞紗布進又深又大傷口吸血的技術。在極度痛楚和驚慌失措中，有當護士的朋友們輪流來家裡幫她換紗布。她每天自打抗凝血劑造成滿肚子瘀青，在惶恐不知還能往哪裡扎針時，惡夢終於結束，傷口也在她回到工作崗位上的第二周完全癒合。

北卡台福教會舉行感恩節活動，逾百鄉親參加。(記者王明心／攝影)

回想這一切，她滿心感恩，謝謝那段期間大家為他們禱告、接送老大上下學並帶回家中照顧、兩個月不斷送餐、關心問候、捐血，保險公司承擔巨額帳單，才讓她財務上沒有陷入窘境。她說她明白了生活不會總是照著計畫走，但因為生命中有神，神家有愛他們、照顧他們的人，在愛裡沒有懼怕。

執事會主席陳廷豪說人生的確常遭不順，但心中有神的人知道如何去面對苦難。他舉得了紅斑性狼瘡的教會司琴葉怡君為例，只有兩根手指頭能動的她，就用這兩根指頭彈出喜樂的詩歌，帶領大家唱詩讚美，苦難中處處可見神的恩典。

(左)張君綺分享她生老二的感恩故事；(右)大兒子上台感謝大家聽他媽媽分享。(記者王明心／攝影)

執事會副主席李怡昌說基督徒常說「感謝主」，在感謝什麼？聖經裡有大麻 瘋得耶穌醫治，回來感恩的故事。他說昔日的大麻瘋和今天的COVID-19一樣，具高度傳染性，患者須被隔離。生理的病如此，使人心生病的罪更有強大傳染力、人無法自救，且會致命。他說主耶穌不但有醫治生理疾病的能力，還用祂的生命除去人的罪，使人得永遠的生命。

鍾美麗帶著大家跳感恩讚美操，孫曲回牧師謝謝同工的籌備和大家參與。教會準備了控肉、滷肉、雞排、排骨四種便當，鄉親們在享用美食中，互訴近況，快樂交流。