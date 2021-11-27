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盧輝汶選入全美房地產買方名人堂 堅守本分+專業+道德 脫穎而出 亞城首位亞裔獲此殊榮

記者張蕙燕／亞特蘭大報導
盧輝汶(左二)與來自喬州的房地產經紀人代表，左一為喬州房地產經紀人協會(Georgia Association of Realtors)最高執行長Deb Junkin。(置地物業提供)
盧輝汶(左二)與來自喬州的房地產經紀人代表，左一為喬州房地產經紀人協會(Georgia Association of Realtors)最高執行長Deb Junkin。(置地物業提供)

亞城資深華裔地產經紀人、置地物業公司(Landmark Commercial & Residential Properties, LLC)負責人盧輝汶(Denise Lo)，日前被全美房地產買方經紀人協會(The Real Estate Buyer’s Agent Council，簡稱REBAC)選入2021年全美房地產買方經紀人名人堂(2021 REBAC Hall of Fame)。這項一年只有房地產經紀人、教師和公司三個名額中，盧輝汶是以個人名義的經紀人身分獲得名人堂獎項，她也是名人堂中有史以來亞城首位華人、也是當地第一個亞裔獲此榮耀。

盧輝汶對自己的獲獎感到非常驚喜，她說，自己在2001年開始投入房地產行業時，便考到買方代表認證(Accredited Buyer’s Representative, ABR®)，秉持著「自所不欲，勿施於人」原則，堅守本職，做好一名房地產經紀人應該為客人做的事，從客人需要的角度著想幫忙買房，「我會指出房子的缺點，不會為了錢而將自己都不喜歡的房子賣給客人，我自己都覺得不好的，我怎能賣給客人！我是房地產經紀人，而不是『交易者』。希望幫助客人有信心地買房，無論是自住、還是投資，能夠因我介紹的房子保值，增值，和有一個自己住的家。」

REBAC這項年會是於11月12日到15日在加州聖地牙哥舉辦。據了解，REBAC成立於1988年，旨在促進卓越的買方經紀人的技能和服務。自 1996 年以來，REBAC 成為擁有150萬會員的全美房地產經紀人協會(National Association of Realtors®, NAR)旗下附屬機構，現有會員超過3萬人，是世界上最大的專注於代理買方的房地產專業組織。其會員若能完成所有課程和專業經驗要求，則會被授予ABR®。這是 NAR 唯一認可的稱號。

盧輝汶是被REBAC成員提名入圍2021年名人堂，再經獨立房地產行業領袖小組評估各個優秀候選人中，脫穎而出。她獲青睞的原因是她一直為房地產界佼佼者，以她的知識和經驗為廣大客戶群提供服務和幫助，並且在房地產經紀人中秉持高尚的原則和實踐。

來自香港的盧輝汶，1991年時存了一年的基本生活費，從香港來到紐約讀大學。盧輝汶畢業後原先從事電腦行業，因從小就嚮望與建築相關的工作，2001年轉換跑道開始從事房地產業，並在同一年加入底克甫地產協會(Dekalb Association of Realtors)。她在對房屋建築的興趣與熱情推動下，不僅擁房地產仲介應有的執照，年年榮獲銷售百萬業績的獎項，她還拿到被公認為全球商業地產界的博士學位─「國際認證商用不動產投資師」(Certified Commercial Investment Member, CCIM)。目前全球只有一萬多名商業地產專業人士獲得該項認證，這些人引領著全球的商業地產投資市場。

盧輝汶還有一項其他經紀人難望其項背的成就，也就是她在2018年接任底克甫郡地產協會(Dekalb Association of Realtors)第61任會長，成為該會成立60年以來有史以來第一位亞裔會長，領導該會約2000名的房地產從業會員，帶領著專業房地產經紀人遵守嚴格的道德守則，保障客戶權益。她說，「食衣住行」人生四大需求中，以「住」最昂貴，不論是否得獎，是否進入名人堂，她仍是原來的自己：「實實在在，憑良心做事」。

盧輝汶專精亞特蘭大地區住家、商業出租和管理，有意聯繫可上網：www.FindLandmark.com了解詳情，或電話：678-887-8088，678-218-0188，置地物業辦公室近中國城，位於華美銀行樓上，地址：3490 Shallowford Rd NE, Suite 310, Atlanta, GA 30341。

房地產專業雜誌Today’s Buyer’s Rep報導今年入選名人堂的盧輝汶。...
房地產專業雜誌Today’s Buyer’s Rep報導今年入選名人堂的盧輝汶。(截自該雜誌)
大會為盧輝汶準備的介紹影片。(置地物業提供)
大會為盧輝汶準備的介紹影片。(置地物業提供)
盧輝汶被選入全美房地產買方名人堂。(置地物業提供)
盧輝汶被選入全美房地產買方名人堂。(置地物業提供)
喬州房地產經紀人協會(Georgia Association of Realto...
喬州房地產經紀人協會(Georgia Association of Realtors, GAR)各負責人，恭賀盧輝汶(左三)進入名人堂。左起為GAR最高執行長Deb Junkin、GAR副會長、盧輝汶、2023年GAR會長及喬州第一位進入名人堂的房產經紀人。(NAR提供)
全美房地產經紀人協會NAR負責人(左)頒獎給名人堂獲獎人盧輝汶(右)和名人堂教師...
全美房地產經紀人協會NAR負責人(左)頒獎給名人堂獲獎人盧輝汶(右)和名人堂教師獎得獎人。(NAR提供)
盧輝汶(左四)與來自喬州的房地產經紀人協會負責人、得獎人。(NAR提供)
盧輝汶(左四)與來自喬州的房地產經紀人協會負責人、得獎人。(NAR提供)
NAR 盧輝汶(左二)與名人堂得獎人、環保獎項得獎人合影。(NAR提供)
NAR 盧輝汶(左二)與名人堂得獎人、環保獎項得獎人合影。(NAR提供)

房地產 投資 亞裔

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