喬州議會提國會選區重畫地圖 引發兩黨「異」見

喬治亞州州議會17日公布的國會選區重畫地圖提案，圖為亞特蘭大都會區附近選區。(喬州議會立法和國會重新分配委員會)

喬治亞州州議會17日公布了該州國會選區重畫地圖提案，這份新選區圖，須先通過參眾兩會的立法程序，包括兩會將對此提出公開證詞及舉行辯論。

喬州 眾議會議長拉爾斯頓(David Ralston)發表聲明表示，該地圖提案反應了喬州不斷增長的多樣化人口，尊重管轄範圍和社區利益，並符合包括投票法案在內的法律標準。

由共和黨 主導所繪製的國會新選區圖，大幅度改變了現今由民主黨 人麥克巴斯(Lucy McBath)代表的第六選區，新地圖將其從卡布郡(Cobb)和富頓郡(Fulton)北部向北移動到保守的切洛磯(Cherokee)、福賽斯(Forsyth)和道森郡(Dawson)，這將使麥克巴斯的選民基礎，更容易受到共和黨候選人的挑戰。

麥克巴斯在推特中表示，共和黨人發布的選區重畫草圖，意圖使她退出國會，但相反的，此舉只會增強她留在國會的決心。

當天稍晚的聽證會上，谷內郡(Gwinnett)共和黨議員、立法和國會重新分配委員會(Legislative and Congressional Reapportionment Committee)主席里奇(Bonnie Rich)則為重畫過程辯護，表示該地圖草案公平地代表了喬州人。

該地圖還將民主黨國會議員波爾多(Carolyn Bordeaux)的第七選區與第六選區的一部分緊壓在一起，並將共和黨克萊德(Andrew Clyde)的第九選區拉近谷內郡北部。

眾議會少數黨領袖貝弗利(James Beverly)表示，喬州現在是個紫色的州，選區地圖應尊重選民反映這一點，而非讓政客玩弄選區。

這張新地圖還將共和黨人格林(Marjorie Taylor Greene)的第14區向南延伸到以民主黨為主的Austell和Powder Springs地區。

里奇說，這份地圖符合憲法和喬州投票法案。

州眾議會15日則以96票對70 票投票通過了參議會法案1EX，該法案為56個州參議會選區重畫界線。

喬州民主黨曾表示，這份參議會選區圖不公平，州眾議員阮碧(Bee Nguyen)說， 「我們是搖擺州(swing state)，但這張地圖訴說的並非如此，該地圖製造了分裂，共和黨將因此在未來十年持續獲得優勢。」

喬州議會每十年會根據美國人口普查結果重畫選區，該州從2010年到2020年人口增加了逾100萬，尤其在城市地區，農村地區人口則普遍減少。