亞城廣東同鄉會永久榮譽會長 郭順瓊病逝

圖為2016年郭順瓊(右上與左三)在先生余周強(左二)與華人獅子會好友的陪同下，領取喬治亞州獅子會名人堂獎牌。(本報資料照)

曾任亞特蘭大 廣東同鄉會會長達16年的該會永久榮譽會長、亞特蘭大華人 獅子會理事郭順瓊，於11月14日病逝喬治亞州。亞特蘭大廣東同鄉會與華人獅子會表示，郭順瓊是名令人敬仰的僑界領袖，好友們對她的過世均感不捨。

郭順瓊1941年12月24日出生於新加坡，原本下個月即將滿80歲的她，畢業於美國 俄勒岡大學(University of Oregon)數學系。1974年到1995年間亞城華人稀少，她與夫婿余周強經營可容納375人的大型中餐館China Palace Restaurant，常是華人打牙祭的聚會場所。

亞特蘭大廣東同鄉會是亞城老資格的華人社團之一，郭順瓊擔任會長達16年，2015年卸任，隔年該同鄉會頒發她終身成就獎，並聘為該會永久榮譽會長。亞特蘭大華人獅子會會長羅毓君表示，過去幾十年中凡提起廣東同鄉會會長郭順瓊，在亞城僑界是無人不知，因為她擔任會長多年，為該會奠定良好基礎。

郭順瓊同時也是亞特蘭大華人國際獅子會成員超過20年，曾擔任過獅子會秘書和主任多年。2016年11月因長期的付出貢獻，她被正式名列喬治亞州獅子會名人堂(HALL OF FAME 2017)。她曾向本報記者說，喬州獅子會名人堂是個令人嚮往和很有聲望的崇高榮譽，她為此感到非常榮耀，但也謙稱自己獲獎「很不稱職」。

郭順瓊在過去24年間，還曾獲獅子會三個湯姆賓漢成員獎(Tom Bingham Fellow Awards)，兩個傑出服務獎，一個年度最佳獅子會會員獎，以及在1997至98年財政年度募集最多資金的最佳募款獎。她曾說：「這項華人獅子會募款金額紀錄，到目前為止仍沒被人打破。」

除了參與廣東同鄉會和獅子會的服務外，她還獲得許多傑出服務獎，如2004年在波士頓舉行的美國華裔國民大會中，獲得了通用汽車無名英雄獎；2000年和2010年美國人口普查，因認真負責的工作，獲得人口普查局頒發的傑出合作夥伴獎。

郭順瓊喪禮將於11月27日(周六)下午2時在Woodstock Funeral Home舉行，地址：8855 Main St, Woodstock, GA 30188，電話：(770)926-3107。家屬婉拒鮮花奠儀，希望大家能因感念郭順瓊生前為致力服務社區，以郭順瓊捐款國際獅子會，國際獅子會捐款網頁：www.lionclubs.org/en/donate，捐款編號為564807。寄送支票抬頭為：Lions Clubs International Foundation，並註明in memory of Lion Angela Yee (564807)，逕寄獅子會財務長李亞新Robert Lee，地址：PO Box 88346, Dunwoody, GA 30356。