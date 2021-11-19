我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

亞城廣東同鄉會永久榮譽會長 郭順瓊病逝

林昱瑄
圖為2016年郭順瓊(右上與左三)在先生余周強(左二)與華人獅子會好友的陪同下，領取喬治亞州獅子會名人堂獎牌。(本報資料照)
圖為2016年郭順瓊(右上與左三)在先生余周強(左二)與華人獅子會好友的陪同下，領取喬治亞州獅子會名人堂獎牌。(本報資料照)

曾任亞特蘭大廣東同鄉會會長達16年的該會永久榮譽會長、亞特蘭大華人獅子會理事郭順瓊，於11月14日病逝喬治亞州。亞特蘭大廣東同鄉會與華人獅子會表示，郭順瓊是名令人敬仰的僑界領袖，好友們對她的過世均感不捨。

郭順瓊1941年12月24日出生於新加坡，原本下個月即將滿80歲的她，畢業於美國俄勒岡大學(University of Oregon)數學系。1974年到1995年間亞城華人稀少，她與夫婿余周強經營可容納375人的大型中餐館China Palace Restaurant，常是華人打牙祭的聚會場所。

亞特蘭大廣東同鄉會是亞城老資格的華人社團之一，郭順瓊擔任會長達16年，2015年卸任，隔年該同鄉會頒發她終身成就獎，並聘為該會永久榮譽會長。亞特蘭大華人獅子會會長羅毓君表示，過去幾十年中凡提起廣東同鄉會會長郭順瓊，在亞城僑界是無人不知，因為她擔任會長多年，為該會奠定良好基礎。

郭順瓊同時也是亞特蘭大華人國際獅子會成員超過20年，曾擔任過獅子會秘書和主任多年。2016年11月因長期的付出貢獻，她被正式名列喬治亞州獅子會名人堂(HALL OF FAME 2017)。她曾向本報記者說，喬州獅子會名人堂是個令人嚮往和很有聲望的崇高榮譽，她為此感到非常榮耀，但也謙稱自己獲獎「很不稱職」。

郭順瓊在過去24年間，還曾獲獅子會三個湯姆賓漢成員獎(Tom Bingham Fellow Awards)，兩個傑出服務獎，一個年度最佳獅子會會員獎，以及在1997至98年財政年度募集最多資金的最佳募款獎。她曾說：「這項華人獅子會募款金額紀錄，到目前為止仍沒被人打破。」

除了參與廣東同鄉會和獅子會的服務外，她還獲得許多傑出服務獎，如2004年在波士頓舉行的美國華裔國民大會中，獲得了通用汽車無名英雄獎；2000年和2010年美國人口普查，因認真負責的工作，獲得人口普查局頒發的傑出合作夥伴獎。

郭順瓊喪禮將於11月27日(周六)下午2時在Woodstock Funeral Home舉行，地址：8855 Main St, Woodstock, GA 30188，電話：(770)926-3107。家屬婉拒鮮花奠儀，希望大家能因感念郭順瓊生前為致力服務社區，以郭順瓊捐款國際獅子會，國際獅子會捐款網頁：www.lionclubs.org/en/donate，捐款編號為564807。寄送支票抬頭為：Lions Clubs International Foundation，並註明in memory of Lion Angela Yee (564807)，逕寄獅子會財務長李亞新Robert Lee，地址：PO Box 88346, Dunwoody, GA 30356。

華人 亞特蘭大 美國

上一則

費城東北區發展會三週年慶暨首任會長就職典禮 熱鬧沸騰

下一則

槍殺藍光裕夫婦3嫌獲保釋 華人舉辦晚會齊抗議

延伸閱讀

亞裔名人堂 頒獎2021年10入選者

亞裔名人堂 頒獎2021年10入選者
亞裔名人堂2021年十位入選者頒獎禮

亞裔名人堂2021年十位入選者頒獎禮
物價飆高 亞特蘭大最有感 交通費比去年多21%

物價飆高 亞特蘭大最有感 交通費比去年多21%

物價狂漲 亞特蘭大7.9% 高逾舊金山1倍

物價狂漲 亞特蘭大7.9% 高逾舊金山1倍
亞特蘭大榮光會 4節同慶節目精采

亞特蘭大榮光會 4節同慶節目精采
聖馬刁獅子會 金山田德隆區送暖

聖馬刁獅子會 金山田德隆區送暖

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美