10月通膨創新高 亞城漲幅冠全美

全美近期物價飆漲，其中漲幅又以亞特蘭大都會區居冠。(記者林昱瑄／攝影)

根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據，在汽油價 格、公寓租金 和商品成本均上漲的推動下，全美10月的通膨率創下自1990年以來的新高，其中又以亞特蘭大 都會區居冠。其消費者物價指數與去年同期相比上漲7.9%，高於全美平均6.2%，舊金山的3.8%或聖路易的7.5%。

勞工統計局地區專員蘭金(Janet Rankin)表示，過去一年來亞城都會區的能源價格上漲了28.2%，主要是由於汽油價格飆升，而二手車價格漲幅也近乎雷同。住房成本則上漲了6.7%。

通膨帶動整體物價上漲，亞特蘭大當地的服飾也漲了11%，娛樂活動與房價也應聲漲價。

根據為屋主提供軟體的RealPage的一項調查，亞特蘭大的租金上漲速度超過任何全美其他城市。隨著越來越多人繼續從北方南遷，住房建設一直難以跟上該地的人口增長。

根據Gas Buddy的數據，亞特蘭大汽油價格平均每加侖上漲了1.34元，而全美每加侖汽油價格則上漲了1.29元。

過去五個月，全美的消費者物價指數上漲了5%，引發了全美關於政府政策的大量辯論。也有人懷疑通膨在很大程度上是與疫情流行相關問題導致的結果，像是全球供應鏈所遇到的瓶頸，應可能會在未來幾個月內消退。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，最近的通膨很大程度是因為會迅速反應市場狀況的具「彈性價格」(flexible price)物品及服務所造成，例如汽油。根據亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)的數據，這類的商品價格上漲了15.8%。

相較起來，被公司和消費者行為影響的商品或服務價格則較不敏感。這些具「粘性價格」(sticky price)的商品或服務，價格僅上漲了3.2%。

物價飛漲已讓民眾叫苦連天。主婦林太太表示，天氣漸冷本是吃火鍋的好時機，金針菇更是家中老小的最愛。以往金針菇不時還有兩包0.99元的特價，近日飆漲到一包近4元，實在買不下手。經營月子餐的Tammy也表示目前所有中藥材價格大概都漲了50%到100%，當歸以前一包9.99元現在是21.99元，食材也是相同的漲幅。汽油飆漲則導致送餐成本增加，另助手的薪水也飆漲，根本請不起人，生產量自然也無法增加，也無法供應市場需求。