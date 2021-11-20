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老少咸宜越南龍蝦三明治榮膺亞城最佳餐廳 AJC亞特蘭大憲政報給予肯定 現全面招聘 歡迎長者應聘

亞特蘭大工商組
LOBSTER BANH MI每名員工都以自家的三明治為榮。
LOBSTER BANH MI每名員工都以自家的三明治為榮。

以物超所值的越南三明治和法式悠閒小館的佈置，贏得Google和Yelp給予4.3到4.5顆星高分好評的Lobster Banh Mi龍蝦越南三明治店，最近再獲AJC亞特蘭大憲政報的肯定。該報經美食評價小組審核亞城都會區各類餐館後，Lobster Banh Mi名列37家被推薦的「秋季餐飲指南」(Fall Dining Guide)最佳餐廳。

Lobster Banh Mi現招募加盟商及招聘投入連鎖經營，同時全面招募各類員工，特別歡迎長者加入工作行列。

一般人吃慣了夾著烤牛肉、豬肉、蘿蔔和香菜的越南三明治，刻板印象是方便、好吃、便宜又可裹腹。但是西貢姑娘Shyla Enoul將位於Peachtree Industrial Blvd, Duluth的Lobster Banh Mi越南三明治店，升級到既精緻、實惠，又能享用美味一級棒的意義。所以開張以來，屢屢獲得各方的認可。

幼年便來到美國的Shyla在經營過12家餐館後，現在全力投入越南三明治這塊美食天地中。Shyla解釋Banh意即烘焙，而Mi則是麥子的意思，Banh Mi也就是越南三明治。以前越南在法國殖民時期，當地人們在法國特色的長棍麵包內，放入各種肉類和蔬菜，這種具有地方特色的三明治很快在越南受到歡迎。

熱情洋溢、充滿精力的Shyla將這道平民美食，變身為升級版的越南三明治。她以精湛廚藝，自己烘焙外酥內軟的法式麵包，採用貨真價實的龍蝦、螃蟹、魚、肉類和從歐洲進口的肝醬、法式熟食charcuterie等，配上新鮮的香菜、蔬菜、醃蘿蔔和辣椒片，再加上親手調製的美奶滋蛋黃醬、辣醬，推出精緻化越南三明治，吸引不少食客上門。

Shyla強調，她的三明治都是「真正的肉」，除了最常見的烤雞、咖哩雞、烤豬肉、烤牛肉、肉丸和新加坡香腸等口味的三明治之外，還有法式肝醬combo、素食豆腐、烤蝦、烤鮭魚，到經典蟹肉三明治等等，大眾化的價位從4.95元到6.95元不等，就連最豪華的經典龍蝦三明治也只需9.95元。共12種口味物超所值的三明治，全家老少咸宜。

在Lobster Banh Mi還可吃到正宗越南優格，再加上些新鮮水果，立刻讓人健康滿分。

飲料方面，除了大眾常喝的冰水和果汁以外，這兒還有道地的越南咖啡、泰式奶茶，以及專面從俄羅斯進口的玫瑰花茶和茉莉花茶。

Shyla經營餐館的經驗豐富，她以「西貢美食」(Saigon Deli)餐館，從華盛頓特區、維吉尼亞州、到馬里蘭州Woodstock等共八家餐館，再到喬治亞州亞特蘭大都會區Flowery Branch和最新開張位於Duluth的Lobster Banh Mi等四家餐館，處處可以看到她的用心與認真，也愈作愈有心得。Lobster Banh Mi內部像法式小館般簡單優雅的裝潢，更讓人放鬆心情。

Shyla希望將經營心得與大家分享，開始廣徵加盟商開設連鎖店。她指出，這場疫情證明三明治非常方便堂吃，更易於店外取餐、自取、外帶與外送等，是最佳的生意。再加上她有心幫助大家入門，會給予培訓，提供品質有保證的麵包和分裝盒中的各類食物，讓加盟者易於操作。而且三明治店初始啟動成本低，非常適合開創家庭事業，「讓大家都有錢賺，一起過更好的生活。」

同時，Shyla還全面招聘各層級員工，特別是歡迎長者應聘，舉凡經理到會計、收銀、廚師、廚房工作、服務員等等，以便讓現在的營業時間從上午11時開始，提前到上午9時。有興趣加盟及應徵工作者詳洽電話：770-371-8015，電郵：[email protected]

Lobster Banh Mi對面是Goodwill，地址：3095 Peachtree Industrial Blvd, Ste. 120, Duluth, GA 30097，電話：770-910-7175，網站：www.lobsterbanhmi.com。John Pho 'N Bar地址：3446 Winder Hwy, Ste. 503S & 504T, Flowery Branch, GA 30542，周營7天每天上午11時到晚上9時，網站：www.johnphonbar.com。

LOBSTER BANH MI像法式小館般簡單優雅，讓人放鬆心情。
LOBSTER BANH MI像法式小館般簡單優雅，讓人放鬆心情。
LOBSTER BANH MI有堂吃、店外取餐、自取、外帶與外送等各種服務。
LOBSTER BANH MI有堂吃、店外取餐、自取、外帶與外送等各種服務。
Shyla歡迎有興趣者一起加盟經營LOBSTER BANH MI連鎖店。
Shyla歡迎有興趣者一起加盟經營LOBSTER BANH MI連鎖店。
LOBSTER BANH MI越式三明治個個都是真材實料。
LOBSTER BANH MI越式三明治個個都是真材實料。

越南 美食 亞特蘭大

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