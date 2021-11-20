老少咸宜越南龍蝦三明治榮膺亞城最佳餐廳 AJC亞特蘭大憲政報給予肯定 現全面招聘 歡迎長者應聘

LOBSTER BANH MI每名員工都以自家的三明治為榮。

以物超所值的越南 三明治和法式悠閒小館的佈置，贏得Google和Yelp給予4.3到4.5顆星高分好評的Lobster Banh Mi龍蝦越南三明治店，最近再獲AJC亞特蘭大 憲政報的肯定。該報經美食 評價小組審核亞城都會區各類餐館後，Lobster Banh Mi名列37家被推薦的「秋季餐飲指南」(Fall Dining Guide)最佳餐廳。

Lobster Banh Mi現招募加盟商及招聘投入連鎖經營，同時全面招募各類員工，特別歡迎長者加入工作行列。

一般人吃慣了夾著烤牛肉、豬肉、蘿蔔和香菜的越南三明治，刻板印象是方便、好吃、便宜又可裹腹。但是西貢姑娘Shyla Enoul將位於Peachtree Industrial Blvd, Duluth的Lobster Banh Mi越南三明治店，升級到既精緻、實惠，又能享用美味一級棒的意義。所以開張以來，屢屢獲得各方的認可。

幼年便來到美國的Shyla在經營過12家餐館後，現在全力投入越南三明治這塊美食天地中。Shyla解釋Banh意即烘焙，而Mi則是麥子的意思，Banh Mi也就是越南三明治。以前越南在法國殖民時期，當地人們在法國特色的長棍麵包內，放入各種肉類和蔬菜，這種具有地方特色的三明治很快在越南受到歡迎。

熱情洋溢、充滿精力的Shyla將這道平民美食，變身為升級版的越南三明治。她以精湛廚藝，自己烘焙外酥內軟的法式麵包，採用貨真價實的龍蝦、螃蟹、魚、肉類和從歐洲進口的肝醬、法式熟食charcuterie等，配上新鮮的香菜、蔬菜、醃蘿蔔和辣椒片，再加上親手調製的美奶滋蛋黃醬、辣醬，推出精緻化越南三明治，吸引不少食客上門。

Shyla強調，她的三明治都是「真正的肉」，除了最常見的烤雞、咖哩雞、烤豬肉、烤牛肉、肉丸和新加坡香腸等口味的三明治之外，還有法式肝醬combo、素食豆腐、烤蝦、烤鮭魚，到經典蟹肉三明治等等，大眾化的價位從4.95元到6.95元不等，就連最豪華的經典龍蝦三明治也只需9.95元。共12種口味物超所值的三明治，全家老少咸宜。

在Lobster Banh Mi還可吃到正宗越南優格，再加上些新鮮水果，立刻讓人健康滿分。

飲料方面，除了大眾常喝的冰水和果汁以外，這兒還有道地的越南咖啡、泰式奶茶，以及專面從俄羅斯進口的玫瑰花茶和茉莉花茶。

Shyla經營餐館的經驗豐富，她以「西貢美食」(Saigon Deli)餐館，從華盛頓特區、維吉尼亞州、到馬里蘭州Woodstock等共八家餐館，再到喬治亞州亞特蘭大都會區Flowery Branch和最新開張位於Duluth的Lobster Banh Mi等四家餐館，處處可以看到她的用心與認真，也愈作愈有心得。Lobster Banh Mi內部像法式小館般簡單優雅的裝潢，更讓人放鬆心情。

Shyla希望將經營心得與大家分享，開始廣徵加盟商開設連鎖店。她指出，這場疫情證明三明治非常方便堂吃，更易於店外取餐、自取、外帶與外送等，是最佳的生意。再加上她有心幫助大家入門，會給予培訓，提供品質有保證的麵包和分裝盒中的各類食物，讓加盟者易於操作。而且三明治店初始啟動成本低，非常適合開創家庭事業，「讓大家都有錢賺，一起過更好的生活。」

同時，Shyla還全面招聘各層級員工，特別是歡迎長者應聘，舉凡經理到會計、收銀、廚師、廚房工作、服務員等等，以便讓現在的營業時間從上午11時開始，提前到上午9時。有興趣加盟及應徵工作者詳洽電話：770-371-8015，電郵：[email protected]。

Lobster Banh Mi對面是Goodwill，地址：3095 Peachtree Industrial Blvd, Ste. 120, Duluth, GA 30097，電話：770-910-7175，網站：www.lobsterbanhmi.com。John Pho 'N Bar地址：3446 Winder Hwy, Ste. 503S & 504T, Flowery Branch, GA 30542，周營7天每天上午11時到晚上9時，網站：www.johnphonbar.com。